Queens of The Stone Age serán cabeza de cartel del Azkena Rock Festival de 2024

Queens of The Stone Age será una de las bandas cabeza de cartel del Azkena Rock Festival de 2024, según han anunciado desde la organización del festival este lunes. La banda británica, que ya estuvo en Vitoria en 2011, compartirá cartel con otros grandes del rock como Sheryl Crow, Arde Bogotá, Glen Hansard o Ty Segall, cuya presencia está también ya confirmada. El Azkena Rock Festival se celebrará entre los días 20, 21 y 22 de junio de 2024 en Mendizabala, en Vitoria.

Los estadounidenses Queens of The Stone Age presentarán el festival su nuevo disco, 'In Times New Roman', en el que se ratifican como una de las bandas imprescindibles de la actualidad y miembros de pleno derecho del Olimpo del rock. La banda de Josh Homme ya estuvo en el Azkena en 2011, una actuación que “el público considera que el mejor directo de la historia del festival”, según han señalado desde la organización, que señala que el vínculo de este grupo con el Azkena es “fuerte”, porque fue el primer festival en encumbrarles como cabeza de cartel en 2005. “Desde California, las guitarras pesadas volverán a dejar su impronta sobre Mendizabala”.

En esta edición del Azkena Rock Festival también participará Sheryl Crow, reconocida figura de la música norteamericana que ha saltado de lleno a la actualidad con el documental recién estrenado en plataformas, donde se refleja su lucha en la vida y en la música reafirmándose como icono feminista. Fue corista de Michael Jackson durante 18 meses y lanzó después su propia carrera con discos superventas. “Su capacidad de jugar con diversos estilos como el country, el rock, el pop, el folk o el blues no solo le ha llevado a generar hits atemporales, sino a trascender en el rock más allá de ellos. La lista de colaboraciones a lo largo de su trayectoria es infinita, pero en ella destacan leyendas del rock como los Rolling Stones, Jason Isbell, Loretta Lynn, Johnny Cash, Stevie Nicks o Willie Nelson”, señalan desde el Azkena.

El rock estatal estará representado en Vitoria por Arde Bogotá, con su cuidada producción y letras cargadas de fuerza y sentimiento caracterizan su discografía, fuertemente influenciada por bandas como Arctic Monkeys, Foo Fighters o Héroes del Silencio.

Para completar el cartel, de momento el Azkena, cuyas entrada salen a la venta esta semana, cuenta con la participación del irlandés Glen Hansard, Ty Segall, St. Paul & The Broken Bones, o de All Them Witches, entre otros. El rock de Euskado y Navarra estará representado por Π L.T., Lendakaris Muertos o Brigade Loco como algunos de los nombres.