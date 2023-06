El rock de Iggy Pop y The Pretenders volverá a encender la llama del Azkena en Vitoria

Comienza la cuenta atrás para que el rock vuelva a ser la banda sonora de Vitoria. A partir de este jueves, 15 de junio, se encenderá la llama del festival Azkena Rock, cuyo objetivo de este año es superar el récord de los 48.000 asistentes que acudieron durante la pasada edición, en la que unos apabullantes Soziedad Alkoholika dejaron el listón local bien alto, mientras que un vibrante y emotivo concierto de Patti Smith cerro el festival, que cumplió 20 años desde su creación.

Sobre la 21 edición, la directora de Comunicación de Last Tour, Eva Castillo, ha asegurado que “el cartel es una combinación de clásicos e imprescindibles artistas, con bandas emergentes”. Entre los nombres más sonados de la lista se incluyen Iggy Pop, The Pretenders o Rancid, pero también Lucinda Williams, Incubus y The Soundtrack of Our Lives, hasta completar un total de 55 bandas. “La venta de entradas de este año va muy bien, con lo que esperamos alcanzar e incluso superar las cifras”, ha alertado Castillo en la presentación del festival que ha tenido lugar en el recinto de Mendizabala.

El jueves abrirán el telón del festival las bandas Rancid, El Drogas, Lydia Lunch, Liher, Os Mutantes y Monster Magnet, entre otros. Para que, el vernes, The Pretenders, deleite con sus clásicas baladas como 'I'll Stand by You' o 'Don't Get Me Wrong', que a pesar de los años siguen tan vivas como cuando salieron a la luz. Después de que las muertes de Honeyman-Scott y Farndon por consumo de drogas derivaran a múltiples cambios de músicos en los años posteriores, es la vocalista Chrissie Hynde el único miembro permanente y referente absoluto del grupo. Hynde, además de ser una de las voces clave de la escena del rock internacional durante décadas, lo es también del activismo feminista y animalista.

El broche final del sábado lo pondrá a sus 75 años, James Newell Osterberg, Jr., más conocido por su nombre artístico Iggy Pop, quien aterrizará en la capital alavesa para para deleitar al público con sus canciones que van desde el rock hasta el punk más visceral. “Un pasajero que conduce y conduce por las zonas oscuras de la ciudad”, como su famosa canción 'The Passenger' cuenta y que viaja con su música desde 1969, año clave para el punk en el que nació el término 'skinheads', hasta la actualidad, con su último disco 'Every Loser', ejemplo de que la buena música no muere tras los clásicos y de que las locuras sobre el escenario, de las cuales los asistentes al Azkena Rock serán testigo, pueden seguir hasta el final de sus días.

Los organizadores del festival son conscientes de que el público del Azkena Rock se caracteriza por su fidelidad, ya que, según ha recalcado la directora “cada año nos descubren y repiten”. Como cada año, el festival contará con tres escenarios, dos carpas de la zona 'Trashville' y, “como novedad”, el espacio de los puestos de gastronomía dispondrá de “una nueva zona gastronómica con una carta elaborada para reflejar la oferta gastronómica local y los productos kilómetro cero”.

“El evento más importante del año”

Por el lado institucional, la concejala de Educación y Cultura en funciones, Estíbaliz Canto, ha destacado que el Azkena Rock “es el evento más importante del año en la ciudad por todo lo que mueve a nivel de turismo y de afluentes”. Mientras que, la diputada de Cultura y Deporte en funciones, Ana del Val, ha destacado que el patrocinio foral posibilita que “las bandas locales tengan su espacio y se sientan identificadas con la marca Azkena”.

Pero el festival no termina en las instalaciones del recinto, ya que se expandirá por la ciudad con conciertos gratuitos en la Plaza de la Virgen Blanca. El viernes actuarán The Fuzillis y, el sábado, tocará Chuck Prophet & The Mission Express, según han destacado desde la organización “uno de los más respetados guitarristas y compositores del rock”. “Será un punto de unión entre el público azkenero y los habitantes de la capital vasca, han confesado.