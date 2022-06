Las bandas locales destacan en la segunda jornada del Azkena Rock, con unos apabullantes Soziedad Alkoholika

Continúa el calor sofocante en Mendizabala, que se abrió a las cinco y media de la tarde con la actuación de los gasteiztarras The Faithless. Ante apenas 300 personas, que desafiaron los 37 grados que machacaban el recinto, demostraron ser una banda totalmente consolidada y con las ideas muy claras. La presencia de Javi Arteaga a los teclados, que ya ha colaborado en la grabación del disco Reflections on the blueside, ha añadido un toque de calidad y color a la propuesta; es increíble la versatilidad de este músico que tan a gusto se siente tocando hardcore como funk, o reggae.

Abrazos, sudores y cerveza en la inauguración del Azkena Rock

Saber más

Media hora después y sin haber acabado aún The Faithless, el segundo grupo vitoriano, Nukore, cinco discos ya en su haber, Getting Lost es el último, tomaban el escenario Love. Su rapcore agresivo, letras sugerentes y pegadizas como PharMafia, no exentas de melodías, perfecta puesta en escena, coordinación milimétrica, sonido atronador, pero nítido, les otorga el derecho a formar parte de los grandes festivales internacionales como el Azkena. Músicos con la cabeza bien puesta, convencidos de lo que hacen, con paciencia y humildad; merecen el reconocimiento que su increíble actuación confiemos ayude a consolidar.

A las siete y cuarto, cuando comenzó Jerry Cantrell, vimos cómo las asistencias sanitarias intervenían ante la primera lipotimia. Llevan treinta desde el inicio del festival, la mayoría de guiris nos comentan, afortunadamente sin mayores consecuencias.

La presencia del guitarrista fundador de Alice in Chains coincide con la de Adia Victoria, por lo que el personal se ve en la obligación de elegir. La cantante y compositora de Carolina del Sur encandila al público, que asiste maravillado a la sugerente atmósfera creada por el cuarteto, ofreciendo una visión extremadamente original de country y blues basada en la mayoría de temas de su último disco, A southern gothic.

Drive-By Truckers, que están finalizando su gira europea y no pudieron asistir a la presentación de su libro, del que hablamos más adelante, fueron de menos a más con un sonido deficiente al principio que se corrigió según avanzaba la actuación y terminó con el favor del público que los considera ya de la familia.

Sorprendió también Mad Sin, banda berlinesa de psychobilly punk liderada por un orondo Koefte deVille que no por eso dejó de saltar y rodar por los suelos. Memorable actuación que obligó a los alemanes a hacer un bis.

Y en esto llegó Delirium Tremens, la banda de Mutriku liderada por Andoni Basterretxea. Tras treinta años inactiva, ha vuelto a los escenarios para delirio de quienes a finales de los 80 cantamos y bailamos hasta la saciedad temas como Ikusi, Ni naiz naizena, Hies, Sua, Galduta nabil o Boga boga con la que cerraron una magnífica actuación. El punk rock de Delirium, la voz inconfundible de Andoni, su manera de cantar y tocar la guitarra les hacían acreedores de formar parte de la historia del Azkena. Esperamos también que este resurgir del cuarteto les proporcione una nueva oportunidad de expandir su música.

Se esperaba la actuación de Soziedad Alkoholika, la primera en este certamen, y los de Gasteiz no defraudaron. Todo fue apabullante, el sonido, las luces, la puesta en escena, indudablemente S.A. están en plena forma para volver a asaltar los escenarios internacionales.

No cabía un alma en la carpa Trashville para ver al cuarto grupo alavés de la jornada, los impactantes Negra Cucaracha Terrorfolk, que actuaron con máscaras. En el mismo escenario abarrotado y lo más parecido a una sauna, actuó después la gaditana La Perra Blanco.

Para la clausura, se anuncian tormentas y una gran asistencia para los conciertos de Emmylou Harris, Patti Smith y Suzi Quatro, que compartirán escenario con Black Mountain, Joseba Irazoki, Daniel Romano y Michael Monroe, que a las 01,45 cerrará el certamen.

Liburuak, la editorial auspiciada por Last Tour, presenta en el Azkena su primer libro

Donde ni el Diablo se queda, Recorriendo el sur con los Drive-By Truckers es el título del primer libro de esta valiente e interesante iniciativa cuyo objetivo, según declaraba su directora Libe Mancisidor, es aportar contenidos de calidad al ámbito cultural en general y musical en particular y contribuir a generar un espacio de pensamiento crítico y creativo, de debate social, de aprendizaje, de divulgación y de disfrute.

Este primer título de la colección, escrito por Stephen Deusner, se nos presenta como una historia de la banda y sus escenarios sureños y un inteligente y ameno ensayo sobre el Sur de los Estados Unidos a través de su música y trayectoria.

Una edición impecable con tapa dura y papel de alta calidad reflejan la apuesta de la organización del Azkena por este ambicioso proyecto, que cuenta con la inestimable colaboración de los Pablos de Banizu Nizuke. Liburuak se divide en cuatro colecciones: Burua (ensayo y reflexión); Bihotza (biografías);Eskuak (libros técnicos y divulgativos, dirigidos a la formación de profesionales); y Arima (abierta a otro tipo de géneros). Para julio saldrán Reggaetón, una revolución latina, de Pablito Wilson; y El fin del rock, del escritor y músico francés Marc Sastre.