La jornada inaugural del Azkena Rock Festival espera a 15.000 personas y a las primeras once bandas

Dirty Honey, un cuarteto californiano formado en 2017, tendrá el honor de abrir a las 18:15 la vigésima edición del Azkena Rock Festival; precisamente es una de las bandas a seguir: señaladas por la organización, parece que están apadrinados por Slash y ya están considerándolos herederos de Guns N’ Roses. Habrá que verlo, pero cuidado, a esa hora el pronóstico anuncia 35 grados sobre Mendizabala y bien sabida es la escasez de arbolado dentro del recinto. Así que a cubrirse la cabeza, protección solar e hidratación.

Poco menos de una hora después, a las 19:10, la joven de 27 años Morgan Wade, también nombrada como posible futura estrella del country, se acerca a Vitoria para presentar su primer álbum en solitario, Reckless. The Offspring, cabeza de cartel de esta primera jornada, adelanta su actuación a las 22:25 horas. Fu ManChu les seguirá a las 23:40 y cerrarán The Toy Dolls al filo de la una de la madrugada. Completan el programa His Golden Messenger a las 20:05 y Morgan a las 21:10.

Mención especial merece la zona Trashville donde se anuncian Micky y Los Colosos del Ritmo, sí el de los Tonys de los 60, el chico de la armónica, el que fue a Eurovisión en 1977, el pionero del rock en España, allí estará a las 11 de la noche, en este escenario especial y sudoroso donde todo es posible, hasta la reencarnación de The Cramps en forma de Teenage Werewolves, banda tributo, que tocarán a las 00:30 horas.

600 personas trabajan para que todo esto sea posible. La organización, además de recuperar un día, reinstaura la atracción motera Wall of Death y añade por primera vez autos de choque. Justificaba esta instalación Alfonso Santiago, responsable del certamen, por el espíritu infantil que mantienen los rockeros y también por acercar a hijos y nietos a este Festival que, antes de la pandemia acogió a 400 menores de 14 años, cifra que se espera doblar este año. Hay que recordar que las personas menores de esa edad tienen la entrada gratis siempre que vayan acompañados por un adulto.

A este respecto, conviene indicar que la zona de canje de pulseras se ha colocado junto al polideportivo de Mendizorroza. La pulsera se puede recoger el jueves, viernes y sábado allí a partir de mediodía y hasta las dos de la madrugada. En la Virgen Blanca, mientras tanto, el puesto tan solo estará abierto el viernes desde el mediodía hasta las 16:00 horas y el sábado desde las 12:00 hasta las 14:00. Todos los pagos en el festival se harán mediante la pulsera 'cashless' activando un código al dorso, bien online o en los puntos de recarga dentro del recinto.