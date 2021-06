Radicales acosan al hijo del líder del PP vasco en un partido de fútbol: "Te vamos a quemar vivo con tu puto padre"

El Askartza de Bilbao y el Gernika Sporting disputaban el pasado sábado la final de la Copa Preferente, cuando un grupo de radicales se empeñó en amargarle el partido a Mikel Iturgaiz, jugador del primer equipo. El joven, de 23 años, e hijo de Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, recibió todo tipo de insultos por motivos ideológicos. Además, tras el final del encuentro, los radicales accedieron al campo con la intención de agredirle, según recoge el acta arbitral avanzada por 'El Correo'.

"¡Fachita de mierda, te vamos a matar!, ¡Te vamos a quemar vivo con tu puto padre!", fueron algunos de los insultos que profirieron contra el joven. Iturgaiz hijo denunció lo vivido en su cuenta de Twitter y tachó de "indignante" el trato recibido por "una panda de maleducados". También quiso agradecer a los jugadores del equipo rival, el Gernika Sporting, el apoyo que le prestaron, así como la actuación del trío arbitral.

El trato q he recibido hoy en el campo del de Gernika por una panda de maleducados, con todo tipo de insultos hacia mi persona ha sido indignante. Una cosa es el fútbol y otra este tipo de acoso. Gracias al @gernikasportin1 y a sus jugadores por el apoyo. Zorionak por el titulo! — Mikel Iturgaiz (@mikel_iturgaiz) 26 de junio de 2021

Además de los insultos recibidos, una vez que sonó el pitido final del encuentro, parte del grupo de radicales se dirigió al campo, momento en el que Mikel Iturgaiz tuvo que ser escoltado hasta los vestuarios por un grupo de amigos. "No es que moleste, es que esto hoy en día no puede pasar. ¡RESPETO! Da igual el pensamiento de cada uno. Creemos una sociedad mejor", escribió en la red social.

Por su parte, fuentes de la Federación Vizcaína de Fútbol han explicado a elDiario.es/Euskadi que a lo largo de esta semana se reunirá el comité de competición para determinar si cabe alguna sanción ante lo sucedido.

Tras conocerse los hechos, multitud de dirigentes populares y de otras formaciones han expresado su solidaridad con el joven. "Tienes todo nuestro apoyo frente a los miserables que te amenazan. Aunque nos insulten no dejaremos de defender a España y la libertad en el País Vasco. Y espero que la Justicia les haga pagar su acoso. Estamos orgullosos de ti, como de tu padre", ha defendido este martes a través de Twitter el presidente del PP, Pablo Casado.

Como te dije ayer, @mikel_iturgaiz, tienes todo nuestro apoyo frente a los miserables que te amenazan.

Aunque nos insulten no dejaremos de defender a España y la libertad en País Vasco.

Y espero que la Justicia les haga pagar su acoso.

Estamos orgullosos de ti, como de tu padre. pic.twitter.com/Fq5Ei0s0SJ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 29 de junio de 2021

También el PP vasco ha condenado las amenazas e insultos. La portavoz de la formación, Laura Garrido, ha destacado que estos hechos "lamentablemente denotan que siguen existiendo vestigios de odio en Euskadi hacia quien piensa diferente. Especialmente hacia quien se siente vasco y español". Por eso, ha instado al conjunto de las instituciones y sociedad vasca a condenar "estos hechos persecutorios por motivos ideológicos que desde luego no tienen cabida en nuestra sociedad".

El Gobierno vasco también se ha sumado a las condenas. El portavoz, Bingen Zupiria, ha censurado los hechos haciendo suyas las palabras del joven. "Dijo que no es normal y no puede serlo, que se dirijan a un semejante en esos términos. No deberíamos quitarle ninguna importancia. Es un hecho grave mantener un ambiente de crispación y de división en la sociedad vasca", ha puntualizado el también consejero de Cultura y Deportes.

No es la primera vez, además, que Mikel Iturgaiz denuncia el acoso de los radicales. El joven explicó el pasado 11 de octubre, también a través de Twitter, que le habían destrozado los retrovisores del coche. "Quiero denunciar que sigo sufriendo el acoso de algunos sinvergüenzas que por ser el hijo de quien soy y dar mi opinión no paran de joderme la vida", dijo ante el ataque sufrido y tras el cual también recibió el apoyo de Casado y otros dirigentes del PP.