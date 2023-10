Radiografía de las residencias de la Universidad pública en Euskadi: 1.055 plazas y precios entre 369 y 875 euros

Un informe de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) revela que son cuatro las residencias de estudiantes adscritas con 1.055 plazas disponibles en total, también abiertas en algunos casos a profesorado e investigadores así como, en caso de excedente, a alumnos de otros centros. En cuanto al coste, la posibilidad más barata son los 369,50 euros mensuales por una cámara compartida en Vitoria (sin gastos), mientras que la más costosa es la habitación en el colegio mayor Miguel de Unamuno de Bilbao, que llega a 875 euros mensuales.

La documentación ha sido enviada por la rectora, Eva Ferreira, al Parlamento Vasco, donde la portavoz de EH Bildu en asuntos de Juventud, Eraitz Sáez de Egilaz, había realizado una petición de información. El colegio mayor Miguel de Unamuno, que es mixto a diferencia de otros recursos similares regulados aún por normativas franquistas, es el único creado como tal por la UPV/EHU. Eso sí, las empresas gestoras de los otros alojamientos “no pueden poner los precios de manera unilateral” y han de recibir “anualmente” el “visto bueno” de la Universidad.

Según el informe, que no hace un análisis cualitativo de la oferta de alojamiento para estudiantes, abocados en un alto porcentaje al mercado libre de la vivienda, las 1.055 plazas se reparten en 220 en el campus de Álava -todas en la residencia que lleva el nombre del alcalde cuando se produjo el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y que fue el primero depuesto en toda España, Tomás Alfaro Fournier-, 417 en Gipuzkoa correspondientes al recurso Manuel Agud Querol y 418 en Bizkaia sumados el colegio mayor (202 camas) y la residencia Blas de Otero (216).

La residencia de Donostia que lleva el nombre del lingüista argentino Agud Querol es la más grande en Euskadi. Se ubica en el campus de Ibaeta, se inauguró en 2006 y se tuvo que ampliar ya en 2021 “al quedarse pequeño”. Se trata de un centro externalizado durante 45 años a la empresa Siresa Euskadi (RESA) y ofrece estancias desde 436 euros mensuales (en “estudio doble” con cocina) hasta los 514 por una habitación individual con cocina. Se le añade los consumos de “gas y electricidad”. Las plazas allí se asignan desde la UPV/EHU con una fórmula que barema las notas y la “situación económica” del solicitante.

En el campus de Bizkaia, aunque la sede central está en Leioa, las dos residencias están en Bilbao. El colegio mayor Miguel de Unamuno está en Deusto y la residencia Blas de Otero en Cortes. El primero tiene 202 plazas, 180 de ellas específicas para estudiantes de grado y el resto para posgrados, investigadores o docentes. Para el primer cupo, se hace un reparto equitativo según las matrículas en las diferentes carreras y la demanda. “Tiene prioridad” el alumnado de la UPV/EHU, aunque no se cierran a personas externas. Todas las habitaciones tienen el mismo precio, 875 euros mensuales (IVA, limpieza y comidas incluidas), pero no todas tienen la mejor categoría. “El alumnado con mejor nota tiene la posibilidad de conseguir una habitación mejor”, matiza Ferreira. En cuanto a Blas de Otero, está externalizada igualmente con Resa, que cobra 539 euros mensuales sin agua ni luz. Hay “servicios opcionales” de pago como la limpieza, también de pago. Sus habitaciones tienen baño, cama, zona de estudio y cocina pequeña, por lo que “no se dan comidas”. Tiene prioridad el alumnado de la UPV/EHU, que se barema por nota, pero “normalmente esta residencia no se llena” y “suelen entrar estudiantes de otros centros”.

En el caso de Vitoria, existe la residencia Tomás Alfaro Fournier, cerca de las propias facultades y junto al centro cívico Hegoalde. Ofrece habitación individual y doble, así como una posibilidad “individual tipo suite”. Si se contrata el curso completo (diez meses) el precio mensual está bonificado, con un coste de 369,50, 465,50 y 550 euros, respectivamente. Las estancias “parciales” se pagan más caras, entre 425 y 632 euros. También está externalizada a RESA.

Además de la oferta adscrita a la UPV/EHU, hay centros totalmente privados. Vitoria, por ejemplo, enumera otras cinco residencias, algunas de carácter religioso y otras ofrecidas por empresas. En Bilbao también hay otra decena de posibilidad, algunas más vinculadas con la Universidad de Deusto. En Gipuzkoa hay opciones de este tipo y no solamente en Donostia, sino también en Eibar y Arrasate-Mondragón, sede central de la Mondragon Unibertsitatea (MU).