Podemos intenta retirar a Equo la portavocía del grupo municipal conjunto de Vitoria después de la ruptura en otros ámbitos institucionales

Podemos ha planteado ya formalmente que quiere prescindir con carácter inmediato de Oskar Fernández como portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria de la coalición Elkarrekin, compuesta por Podemos y también por IU y Equo, una alianza surgida antes de las elecciones locales de 2019. Fernández es miembro de Equo, un partido con el que Podemos rompió relaciones antes de las elecciones autonómicas que se celebraron en julio del pasado año. La formación alega que cuando accedió al cargo en 2019 ya conocía que era algo "temporal".

A principios de 2020, la decisión de Equo de acompañar a Íñigo Errejón en las generales tras la división en el espectro político representado por Unidas Podemos motivó que Pablo Iglesias vetara la continuidad de la coalición entre Podemos y los ecologistas –además de IU- en puertas de las autonómicas. Lo hizo a pesar de que las relaciones a nivel vasco eran muy fluidas y a pesar del criterio contrario del entonces secretario general morado en Euskadi, Lander Martínez. De hecho, quien no había participado en el pacto presupuestario de 2020 con el Gobierno de Iñigo Urkullu fue IU, como también ha criticado los pactos en Donostia o en la propia Vitoria. Esta crisis, sin embargo, no afectó nominalmente a las coaliciones municipales y Equo sigue participando en los grupos de Legazpia en Gipuzkoa, de Bilbao -uno de tres ediles- y de Vitoria –también uno de tres escaños-. Hay un cuarto edil como independiente en Mutriku.

Pero ahora todo ha cambiado. Podemos en Euskadi tiene desde hace casi un año una nueva dirección encabezada por Pilar Garrido, próxima a Iglesias y que ha alterado algunas de las líneas políticas marcadas por el anterior equipo de Martínez. Fuentes de la formación confirman que han iniciado los contactos con Equo para asumir la portavocía en Vitoria, que es precisamente la única gran institución vasca donde la oposición no se enfrenta a una mayoría absoluta y tiene cierta capacidad de influencia. Explican que se trata de un proceso “natural” y que se está llevando con “tranquilidad” ya que está a punto de superarse el ecuador de la legislatura. Insisten en que “estaba acordado” un relevo al frente del Ayuntamiento de Vitoria en un plazo de dos años.

Equo, sin embargo, ofrece una visión contraria del escenario abierto. En 2019, la coalición surgió como la fusión de dos grupos que fueron por separado en 2015, el de Podemos y el de IU-Equo, liderado por Fernández, periodista de profesión. El candidato fue de Podemos, Fernando López Castillo, pero renunció por motivos de salud y, según los verdes, se pactó en el seno de la coalición que el referente fuese Fernández, con experiencia como concejal y muy valorado en el ámbito municipal. Aunque en aquella época se mencionara que era una solución "transitoria", desde este partido inciden en que el acuerdo fue para toda la legislatura y que “los pactos están para ser cumplidos”. Añaden que Equo está trabajando “con lealtad” hasta 2023 no solamente en las localidades donde tiene electos sino también en otros municipios como Donostia o Barakaldo a pesar de la ruptura de ámbito autonómico.

Se da la circunstancia de que la decisión de Podemos de asumir el control del grupo en Vitoria tampoco es apoyada de manera unánime internamente. Este periódico ha accedido a una carta enviada a mediados de marzo por una de las tres ediles de Elkarrekin en Vitoria, electa por Podemos. La firmante es Gemma Zubiaurre y avisa a su partido de que se niega a apoyar el relevo en la portavocía. “Este paso de destituir al actual portavoz a mitad de la legislatura puede suponer una crisis dentro de la coalición”, advierte. Y remarca que no está de acuerdo con las “formas” en que se está negociando esta operación. “El hecho de que se haya dado una ruptura con Equo a otros niveles no tiene por qué implicar que ocurra lo mismo con una coalición como la nuestra en Vitoria cuando desde un principio no ha habido problemas. No tengo ningún reproche a la persona de Oskar […]. Valoro muy positivamente su forma de actuar dentro del grupo, defendiendo los puntos del programa”, escribe Zubiaurre. Fernández, contactado por este periódico, ha optado por no hacer comentarios.