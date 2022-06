Los sindicatos celebran una huelga “histórica” en Mercedes-Benz, la mayor empresa de Euskadi

Los sindicatos han cifrado en un 95% el seguimiento en taller de la huelga convocada para este miércoles en Mercedes-Benz Vitoria por el bloqueo en la negociación del convenio, según han informado fuentes de ELA a Europa Press. Las mismas fuentes han manifestado su satisfacción por la respuesta de la plantilla a este paro, principalmente en los talleres, ya que en oficinas no se han ofrecido datos por el momento.

Un total de 4.700 trabajadores de Mercedes-Benz en Vitoria están llamados este miércoles a una jornada de huelga convocada, por separado, por CCOO y UGT, por un lado, y por ELA, LAB, y ESK. Desde primera hora, piquetes informativos han participado en la jornada y, a partir de de las diez y media de la mañana, se ha desarrollado una concentración ante la puerta principal por parte de ELA, LAB y ESK. Posteriormente, a las once de la mañana, todos los sindicatos han llamado a la plantilla a una manifestación en las inmediaciones de la planta.

El presidente del comité de empresa, Igor Guevara, ha lamentado que la negociación no ha empezado hasta que la dirección ha elaborado un planteamiento de la inversión. “Llevamos más de año y medio negociando. La empresa se ha tomado la negociación a broma durante más de un año”, se ha quejado, en representación de ELA, LAB y ESK. “Uno de los puntos más crueles que hay en la negociación es el aumento de la flexibilidad: nos quieren meter un sexto turno de noche que está claro que la plantilla no quiere”, ha aseverado. Sobre la carta de este martes en la que la dirección de la empresa acusaba a los sindicatos de “boicotear” la inversión de 1.200 millones de euros con las huelgas, Guevara ha achacado el conflicto a la empresa, por querer influir en la conciliación laboral y aumentar la flexibilidad. “Esa es la conflictividad real, no esto. Esto es decirle a la dirección que la plantilla no está con ella, que la plantilla está hasta las narices”, ha sostenido.

De parte de CCOO y UGT, Roberto Pastor, también del comité de empresa, ha señalado que, si se ha de plantear y gestionar una sexta noche, se habrá de hacer “dentro del marco de un acuerdo”. “La flexibilidad actual, con el tema de los semiconductores, ha ido a los extremos. Por esa línea no vamos a estar. El trabajador ha de tener clara la conciliación familiar, dentro de lo que tenga que trabar. Nadie se niega a producir más coches ni a que nos adjudiquen más vehículos”, ha recalcado.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha asegurado este miércoles que Mercedes-Benz “necesita a los trabajadores”, al igual que “los trabajadores y Euskadi necesitan a Mercedes”, por lo que ha considerado que el acuerdo entre la empresa y los sindicatos “es necesario y va a llegar”. Azpiazu se ha referido así, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, a la primera jornada de huelga convocada para este miércoles por los trabajadores de Mercedes-Benz de Vitoria ante el bloqueo de la negociación colectiva.

“En general, las huelgas no me gustan, aunque habría que ver cuáles son las razones, que yo desconozco”, ha señalado el consejero vasco de Economía y Hacienda. En todo caso, ha afirmado que, de cara al futuro, y teniendo en cuenta la importancia que la compañía alemana tiene tanto en Vitoria como en Euskadi, “hay que buscar una solución y llegar a un acuerdo para que las cosas vayan bien”.

En su opinión, existe “un buen proyecto de Mercedes para el futuro de Euskadi”, y que, por lo tanto, “entre todos debemos avanzar”, aunque eso no significa que “los trabajadores no tengan problemas que hay que solucionar”. “La dirección debe hablar con los trabajadores para llegar a un acuerdo. Creo que Mercedes necesita a los trabajadores y los trabajadores y Euskadi necesitan a Mercedes. El acuerdo es necesario y creo que va a llegar. Mercedes lleva años en Vitoria y Euskadi, y creo que aquí seguirá en el futuro, porque aquí tiene fuerza, experiencia, trabajadores preparados y todos los proveedores”, ha destacado.

En este sentido, ha recordado que el próximo mes de julio el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, viajarán a la sede de la empresa en la ciudad alemana de Stuttgart, y que iniciativas así “facilitarán el futuro”. “Creo que van a eso, aunque yo no lo veo en peligro. Claro que hay trabajar y solucionar algunas cosas, pero creo que el futuro va a ser bueno”, ha manifestado.

Por su parte, la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se ha mostrado convencida de que sindicatos y dirección de Mercedes-Benz alcanzarán un acuerdo “seguramente” antes de que concluya este mes de junio. Mendia ha realizado estas declaraciones en Bilbao antes de la inauguración en Bilbao del I Congreso de Brecha Salarial, cuando los trabajadores de Mercedes-Benz Vitoria realizan este miércoles una primera jornada de huelga ante el bloqueo de la negociación colectiva.

La titular de Trabajo ha recordado que se está negociando un nuevo convenio y confía en que las partes “vayan a ser capaces de alcanzar un acuerdo, fruto de la negociación colectiva”, como ella “siempre” defiende, y que “permita garantizar la inversión que es tan importante para el territorio de Álava y para Euskadi”. Idoia Mendia ha rechazado profundizar en las demandas sindicales o de la dirección de Mercedes-Benz porque le corresponde el papel de “neutralidad y de garantizar que pueden llegar a hacer una negociación colectiva que fructifique en ese éxito que se necesita”.

“Estoy convencida de que se va a conseguir en próximos próximos días antes de que acabe junio, seguramente. Sé de la capacidad de negociación, de la responsabilidad y de la necesidad de las partes. Eso lo tienen todos en su cabeza y estoy segura de que se alcanzará ese acuerdo tan necesario”, ha concluido.