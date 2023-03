¿Sobra ahora vino de Rioja? Nuevo capítulo de la batalla entre bodegas riojanas y vascas

Sobra vino de DOC Rioja y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha aprobado un plan bianual para que las bodegas y cooperativas reduzcan sus rendimientos, reequilibrar el mercado y evitar los excedentes con los que se encuentran en estos momentos. Las bodegas almacenan alrededor de 938 millones de litros de vino como excedente, sin salida por ahora en los mercados, tras una caída de las ventas el año pasado del 1,2%, y desde las bodegas alavesas incluidas en esta denominación y desde la propia Diputación Foral de Álava se pone en cuestión la gestión de Consejo Regulador. Creen que es el culpable de llevar a la marca a esta situación, y que la Denominación de Origen tiene su prestigio amenazado si no se toman medidas “estructurales”. Aunque en planos diferentes, la nueva confrontación pone de nuevo sobre la mesa la brecha abierta con la puesta en marcha de una nueva denominación de origen al margen de Rioja para algunas bodegas vascas:'Viñedos de Álava', que está iniciando su andadura a la espera de la decisión definitiva de Bruselas al respecto, que es quien tiene la última palabra.

Euskadi reduce su previsión de crecimiento para este año al 1,5% ante el escenario de "elevada incertidumbre"

Más

La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) votó no al plan del Consejo Regulador de la DOC Rioja, destinado a que las bodegas y cooperativas reduzcan sus rendimientos en los próximos dos años para que se regule el mercado, y el propio diputado foral de Álava, Ramiro González, recordó que “no han sido los pequeños viticultores de Rioja Alavesa los que han provocado esta situación”. “Son medidas coyunturales y necesitamos cambios estructurales”, señala la presidenta de las bodegas alavesas, Inés Baigorri. “Esto es algo que llevamos arrastrando desde hace muchos años, son años de medidas erróneas tomadas en el seno del Consejo Regulador”, insiste.

El plan aprobado por el Consejo Regulador supone, por un lado, el ajuste de los rendimientos de la producción para las vendimias de 2023 y 2024 y, por otro, se busca una reducción de las existencias actuales de vino amparado bajo la DOV Rioja “a través de una mayor exigencia cualitativa y la salida primada de vinos”. En este sentido, se podrían descalificar vinos Rioja con una prima mínima de 60 céntimos por litro.

“El objetivo de una Denominación de Origen es el de proteger y promover la calidad y autenticidad de los productos de un territorio vinculados a un origen. Si 30 millones de litros para destilación podrían voluntariamente descalificarse con destino a vinos de mesa, incentivándose con 0,6 euros por litro que serían abonados por las comunidades autónomas, potenciaría el crecimiento de vinos de mesa, sin origen, partiendo de la marca colectiva Rioja, lo que generaría un problema aún más grande del actual, bajando el valor de nuestro producto, desposicionándolo, cerrándose el círculo con la pérdida de valor de la materia prima, la uva”, señala la presidenta de ABRA.

Baigorri considera, además, que sigue siendo insuficiente “retener las nuevas plantaciones durante tres años. Somos partidarios de plantear una paralización de las plantaciones sin fecha y trabajar la eliminación de hectáreas sin vocación vitícola, definiendo y dibujando un ámbito de protección real y del siglo XXI, porque conseguir el reposicionamiento de la marca es prioritario. Si no se restringe, la bola se acaba haciendo tan grande que nos golpea a todos en la cara”.

De igual forma, desde la Diputación Foral de Álava, el diputado general Ramiro González ha sido muy crítico con el Consejo Regulador. “Se ha construido una denominación sobredimensionada en la que el objetivo principal ha sido crecer en ventas, antes que la creación del valor, el posicionamiento y la notoriedad de la marca”, ha criticado, y ha culpado de la situación actual “a un conjunto de decisiones equivocadas que ha adoptado durante los últimos años el Consejo Regulador de Rioja”, como la autorización de plantaciones en zonas no aptas para el cultivo o no controlar de forma suficiente la calificación de los vinos, además de no alcanzar las optimistas previsiones de ventas del plan estratégico.

“Estas causas producidas por el propio Consejo Regulador, trascienden a las dificultades por las que han pasado todas las denominaciones de origen, de pandemia, Brexit, crisis de consumo, incrementos de costes de producción o aranceles”, ha considerado González, que cree que las medidas adoptadas ahora son “necesarias” por la urgencia de la situación, pero “serán insuficientes si no se reconsidera el futuro de la denominación”.

Precisamente esta pasada semana las Juntas Generales de Álava aprobaron una enmienda para apostar “firmemente por la diferenciación, la identidad y la singularidad de los vinos de Rioja Alavesa”, con el objetivo de incrementar el valor y la rentabilidad del sector vitivinícola de la comarca, “con especial atención a las personas viticultoras y pequeñas bodegas familiares”.

La juntera del PNV Idoia Goiri ha defendido “la descentralización” y la necesidad de “recuperar con éxito la marca de Rioja Alavesa”. “Ni las instituciones vascas ni el conjunto de la sociedad alavesa entienden que el Consejo Regulador de Rioja se apropiase del derecho de uso del nombre de Rioja Alavesa hace ya más de 20 años”, señalaba Goiri. “La Diputación tiene una intervención activa con el propósito de recuperar la marca y ha consultado, con asesores jurídicos y especializados investigadores e historiadores, la posibilidad de recuperar el nombre con éxito. Tenemos que tener claro que no es fácil atacar a una marca inscrita al ser un proceso de gran complejidad jurídica que debe abordarse solo en el momento en el que existan garantías técnicas de que la iniciativa pueda prosperar”, explicaba. La batalla por la diferenciación continúa.