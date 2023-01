Los socialistas abren otro choque con el PNV y ven electoralista una visita de Urkullu a Hondarribia

Tras la reciente polémica por el centro de refugiados planeado por el Estado para la antigua Clínica Arana de Vitoria, PSE-EE y PNV se han enfrentado también en Hondarribia, aunque con el matiz de que en esta localidad guipuzcoana no gobiernan en coalición. El telón de fondo ha sido una visita institucional del lehendakari, Iñigo Urkullu, al castillo de San Telmo. Según los socialistas, el PNV informó al resto de partidos “con menos de 24 horas” del acto y lo interpreta como una visita de tinte electoral. Es de la misma opinión Abotsanitz, principal fuerza local de oposición.

En una nota, el PSE-EE ha aludido a la “falta de consideración del equipo de Gobierno para con la oposición en relación con la visita del lehendakari a San Telmo”. “Para el PSE-EE, con esta precipitada convocatoria se pasa por alto si los grupos de la oposición tienen posibilidad de cuadrar las agendas. Hemos hecho un esfuerzo organizativo cuanto los trámites administrativos nos imponían las fechas, y se hizo un pleno extraordinario para poder cuadrarlo todo. Pero no entendemos cual es la premura para celebrar este acto, que a nuestro parecer tiene mucho de electoral. Esta convocatoria se debería de haber tratado con antelación en la Junta de Portavoces. [...] No podemos silenciar nuestro parecer y nos parece que este acto es un ejemplo más de que el PNV ya ha comenzado su campaña electoral, caiga quien caiga”, afirman los socialistas. El PNV gobierna Hondarribia con mayoría absoluta. El alcalde es Txomin Sagarzazu, pero no repetirá como candidato. Ha elegido al remero Gonzalo Carrión 'Txalo'.

En cuanto a Abotsanitz, critican la visita a San Telmo por lo que entienden como falta de voluntad del Ejecutivo vasco para lograr la titularidad pública del complejo. “A la vista de que el Gobierno vasco no tenía intención de ejecutar dicha adquisición, planteamos que el castillo era un elemento patrimonial con mayor nivel de protección y que había que aprovechar la posibilidad para pasar de la propiedad privada a la pública. Todos los grupos de la oposición estuvimos de acuerdo desde el primer momento y más adelante el equipo de Gobierno se sumó a la propuesta. Si hubiera sido por el PNV, por la falta de iniciativa del Gobierno vasco y por las dudas que tenían en el Ayuntamiento, el Castillo de San Telmo no sería de propiedad pública. [...] Enmarcamos esta visita dentro de la campaña preelectoral que está llevando a cabo el PNV en las últimas semanas. El PNV está haciendo un uso vergonzoso de las instituciones públicas para intentar justificar la pésima gestión del partido y de su candidato”, entiende esta formación, que remarca que la operación ha generado a Hondarribia un gasto de “3,5 millones” y “sin ningún tipo de ayuda del Gobierno vasco”.

En un sentido similar, EH Bildu ha indicado también que de manera “vergonzosa” el PNV está haciendo actos como éstos para promocionar a su nuevo candidato. Si no fuera por la oposición, considera también la formación abertzale, no habría castillo que visitar.

En su estancia en Hondarribia, Urkullu, que ha estado acompañado por Sagarzazu y por el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, ha afirmado que “el mejor modo de conservar el patrimonio cultural es compartirlo, cuidarlo, admirarlo y disfrutarlo entre todos. ”El Castillo de San Telmo es un pequeño recinto fortificado al borde del mar situado en el Cabo de Higer, en el extremo nororiental del término municipal de Hondarribia, que ha sido durante siglos un lugar cerrado para la ciudadanía. Ahora es un lugar abierto. Un espacio de paz, de conocimiento y cultura. Un espacio abierto al mar y al mundo. Ahora, podemos entrar, podemos conocerlo y, así, conocer mejor nuestra historia“, ha incidido el lehendakari. Y ha añadido: ”Es importante recalcar, y aplaudir, que la decisión de incorporar San Telmo al espacio público se haya tomado por unanimidad de todos los grupos del Ayuntamiento de Hondarribia. El acuerdo es el mejor camino para encarar nuestro pasado y, también, nuestro futuro“.