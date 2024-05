Sumar reivindica su “espacio” en Euskadi pero admite fugas por la “división suicida” con Podemos

La candidata a lehendakari de Sumar en las elecciones vascas del pasado 21 de abril, Alba García Martín, ha considerado que hablar de la divisón entre Sumar y Podemos “de forma pública todo el tiempo no ayuda” y, tras reconocer que la división puede haber influido en que la izquierda confederal haya perdido “mucha representación en el Parlamento Vasco”, ha instado a “no cometer el mismo error” de estar “todo el rato hablando de las cosas internas más que de lo que le preocupa a la gente”. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alba García Martín se ha referido al planteamiento de las bases de Sumar y Podemos de una asamblea para superar la “división suicida” y su petición para abrir un “periodo de reflexión y rectificación conjunto” tras las elecciones europeas del 9 de junio.

García Martín, que ha asegurado que su compromiso con el proyecto de Sumar “va más allá” de las elecciones al Parlamento y de “sacar o no el escaño”, ha afirmado que “la gente es libre de juntarse, de hablar y de intentar llegar a acuerdos”. En ese sentido, ha mostrado todo su “respeto” a estas iniciativas, y “más cuando vienen de la sociedad civil”. “Veremos en qué queda todo esto”, ha añadido, según recoge Europa Press. Preguntado sobre la posibilidad de que Podemos y Sumar hicieran 'las paces', Alba García Martín ha dicho que no cree que sea “una cuestión de paces” y tampoco cree que “sea ahora momento de hablar de esto”. Tras reconocer que la división puede que sea “uno de los factores que ha influido en que la izquierda confederal haya perdido mucha representación en el Parlamento Vasco”, ha considerado que no deben “cometer el mismo error” de estar “todo el rato hablando de las cosas internas, de nosotras, más que de lo que le preocupa a la gente”. “Yo siempre voy a estar dispuesta a hablar y a dialogar, pero hacerlo de manera pública todo el tiempo no ayuda”, ha dicho, para considerar que el hecho de que “todo sea de manera asamblearia está bien”, pero “igual hay que darle una vuelta a que sea con una cámara detrás”. A su entender, la gente “está muy cansada de que hablemos más de nosotras que de los problemas de la vida cotidiana”, por lo que ha insistido en dar “una pensada al cómo”.

Sobre la decisión de Podemos de no presentarse a las elecciones catalanas y preguntada por si la solución pasa por la desaparición de una de las dos fuerzas, García Martín ha dicho que desde Sumar tienen “un proyecto a futuro y es lo que estamos construyendo, no solo en Euskadi, en todo el Estado” ya ha afirmado que lo que vayan a hacer en Podemos lo tendrán que contestar ellos. Por otro lado, ha dicho que ha habido “una fuga de votantes que probablemente se haya ido no solo a EH Bildu, sino a otras formaciones”, así como que “habrá otra fuga de votantes que se haya quedado en su casa porque están hartos de escucharnos hablar de nosotras y habrá gente que se ha quedado en su casa y directamente está enfadada y no vota”. García Martín cree que EH Bildu “es consciente de que la izquierda confederal tiene un espacio en Euskadi” y, tras reconocer que los resultados de Sumar no han sido los que les hubiera gustado, ha remarcado que están en el Parlamento Vasco y “no hemos desaparecido ni vamos a desaparecer y eso yo creo que EH Bildu lo tiene y lo debería tener claro”.

El único escaño conseguido por la coalición en las elecciones del 21 de abril lo ocupará Jon Hernández, de IU. Aunque IU va a hacer campaña propia en las elecciones europeas, García Martín no considera que esté “en riesgo” la relación entre Sumar e IU. “Si algo hemos puesto en valor [en Euskadi] todas las formaciones políticas durante la campaña, antes y ahora, es que hay una muy buena relación de trabajo personal y de entender Sumar como la coalición de partidos que es, que en Euskadi hemos funcionado y funcionamos muy bien, y yo no creo que esté en riesgo”, ha destacado. En cualquier caso, ha dicho que ella también hace una lectura “crítica” de los resultados, porque “una cosa es que valoremos positivamente entrar al Parlamento, porque pensamos que es importante que la izquierda confederal no pierda la representación en el Parlamento Vasco, y otra cosa es no poder decir que nos hubiera gustado ir a más, que vamos a ir a más y que, de hecho, estamos trabajando para ir a más”.

Por otro lado, sobre los objetivos de Sumar en el Parlamento Vasco, ha considerado importante “devolver la utilidad a la política” y ha lamentado que se va a revalidar y “volver a lo mismo” con un gobierno de PNV y PSE-EE “en el que no se han hecho políticas valientes ni de progreso, y volvemos a eso otra vez”. Por ello, ha dicho que las “las fuerzas de progreso, como Sumar en el Parlamento Vasco, son indispensables para que se gire a la izquierda, para que verdaderamente hagamos política útil y hablemos de cosas valientes, porque este gobierno lleva 40 años haciendo cosas que ya no valen y que son caducas”. Tras destacar que el parlamentario Jon Hernández va a ser el primero en acreditarse este viernes, ha asegurado que hará “un magnífico trabajo” y ha señalado que, “aunque haya una representación de un parlamentario somos mucha gente detrás y vamos a ser claves para hacer políticas progresistas en el Parlamento Vasco”.

Sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con el futuro Gobierno vasco, ha afirmado que “la política va de acordar, de dialogar y de buscar puntos comunes, y eso hay que seguir haciéndolo, y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el interés general”. Por ello, ha asegurado que siempre van a estar “dispuestas a hablar, a negociar, a dialogar y a acordar”, pero ha advertido que no van a “facilitar las cosas a un gobierno que es antagónico” a lo que plantea Sumar.

En el caso concreto de acuerdos para un nuevo estatus o cambios en el autogobierno, García Martín ha recordado que su formación plantea que el autogobierno “está bien, que queremos más competencias para Euskadi y que hay una ponencia que debería reabrirse para hablar de todo esto”. En cualquier caso, ha defendido que “el autogobierno sí, pero para utilizarlo”. En referencia al “gran pacto de país” por la sanidad que pidió el candidato del PNV, Imanol Pradales, ha recordado que los jeltzales anunciaron en campaña electoral “una inversión de 1.200 millones y no sabemos a dónde están yendo”, por lo que ha preguntado si va a ser “un trasvase de 1.200 millones de euros a la sanidad privada para volver a seguir externalizando servicios, financiando las clínicas privadas y seguir en la dinámica de precarización de la sanidad pública”. “Tenemos que hablar de eso antes de hacer ningún pacto de país”, ha advertido.