La COVID-19 se lleva por delante los Santo Tomás de Bilbao y Donostia

Los Ayuntamientos de Bilbao y Donostia han decidido no autorizar la celebración de la feria de Santo Tomás este año, atendiendo a las recomendaciones recibidas este jueves por parte del Departamento de Salud de Gobierno vasco, debido a la mala evolución de la pandemia. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha apuntado que la decisión se ha tomado por "responsabilidad y precaución", a lo que se ha unido el de Donostia, Eneko Goia, quien ha señalado que el "sentido común" aconseja posponer la celebración de la feria.

En un comunicado, recogido por Europa Press, el Consistorio bilbaíno ha informado de que la medida se ha adoptado tras analizar la situación epidemiológica actual, que desaconseja la celebración de eventos de estas características, por no poder garantizar que no se produzcan aglomeraciones en el espacio público. Aburto ha comunicado la decisión al presidente de la Fundación BBK, entidad organizadora del evento y junto a los que se habían estudiado diferentes alternativas para la celebración de la feria, antes de hacerla público.

"Con gran pesar, nos vemos en la obligación, por responsabilidad y precaución, de no autorizar la realización de un evento tan tradicional como Santo Tomás, evento que confiamos pueda celebrarse el año que viene", ha dicho Aburto, para subrayar que es momento de "prudencia, responsabilidad y compromiso, tanto a nivel individual como colectivo".

También el Ayuntamiento de Donostia, junto con Donostia Kultura y Donostiako Festak, ha tomado la decisión de no celebrar la feria de Santo Tomás, debido a la "mala evolución de la situación sanitaria en la ciudad y el territorio", y atendiendo a las recomendaciones del Departamento de Salud del Gobierno vasco. El anuncio llega después de que Goia abrazara la normalidad el pasado mes de octubre con el anuncio del final de la emergencia sanitaria en Euskadi, cuando comunicó "ilusionado" haber puesto en marcha la organización de "las fiestas de Santo Tomás, los desfiles de Olentzero y Mari Domingi, la cabalgata de los Reyes Magos, la Tamborrada de San Sebastián, Calderereos, Iñudes y Artzainas y Carnaval".

Al igual que ha ocurrido ya con otros eventos festivos de Gipuzkoa, el aumento de contagios en Donostia y en muchas localidades guipuzcoanas, y la situación tensionada de los hospitales y demás servicios sanitarios por la pandemia, "hacen incompatible la celebración de una festividad que atrae a la ciudad a miles de personas de todo el territorio", han señalado desde el Consistorio donostiarra.

La comisión técnica que asesora al LABI ha remitido una comunicación al Ayuntamiento en la que se recogen los datos epidemiológicos y las razones por las que no se considera "oportuno ni conveniente" organizar la tradicional feria de invierno, debido a "la acumulación de personas en los diferentes recintos, así como en los establecimientos de hostelería". Por ello, y tras recabar la opinión de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento ha optado, "desde un criterio de prudencia", por no organizar la tradicional feria de Santo Tomás.

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha lamentado "de corazón" haber tenido que tomar esta decisión, si bien ha recordado que "el sentido común y la prudencia aconsejan" posponer esta celebración "tan querida por donostiarras y quienes" visitan la ciudad. "Santo Tomás es una fecha muy señalada en nuestro calendario vital, y tomar la decisión de suspender la fiesta se hace duro. Pero es necesario y pertinente hacerlo en esta situación", ha sostenido. No obstante, la decisión de no organizar Santo Tomás "no condiciona las siguientes citas festivas señaladas en el calendario", que igualmente se irán decidiendo conforme avancen las fechas en función de la situación sanitaria y de las particularidades asociadas a cada evento festivo.