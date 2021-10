Donostia abraza la normalidad y anuncia de golpe Olentzero, Reyes Magos, Tamborrada, Carnaval y más fiestas

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha solemnizado este miércoles que el Ayuntamiento "ha puesto en marcha la maquinaria" para organizar de un modo "normal las fiestas de Santo Tomás, los desfiles de Olentzero y Mari Domingi, la cabalgata de los Reyes Magos, la Tamborrada de San Sebastián, Calderereos, Iñudes y Artzainas y Carnaval. Este anuncio ha llegado solamente 24 horas después de que en Euskadi se anunciara el final de la emergencia sanitaria por la caída de la incidencia de la COVID-19.

En una rueda de prensa en el salón de plenos, Goia ha reconocido que le produce "ilusión" dar cuenta de la decisión de organizar las principales citas festivas del calendario de invierno. Eso sí, ha matizado que siempre se tendrá en cuenta la "situación" sanitaria "de cada momento", informa Europa Press. En los últimos meses se han caído del calendario actos tradicionales de la ciudad, como en el resto de lugares.

Goia ha explicado que el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con los diferentes agentes que hacen posible las diferentes fiestas que se celebran durante el invierno para comunicarles algo muy sencillo: "Seguimos adelante con nuestra decisión de celebrar las mismas". Se "ha activado la maquinaria", se ha felicitado el regidor donostiarra.

"En todo momento se tendrá en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontremos. El virus no ha desaparecido, tendremos que aprender a convivir con él, y eso también implica tomar decisiones [...] Pero había que decidir ya por respeto a la organización que todas ellas requieren y al esfuerzo que muchas y muchos donostiarras realizan para que se puedan celebrar", ha enfatizado. En principio, no tendrán más restricciones que las de uso de mascarilla en interiores y cuando no se pueda respetar la distancia social.

Como ejemplo, se ha descartado ya el establecimiento de aforos en la izada y arriada de la bandera de la ciudad en la plaza de la Constitución el Día de San Sebastián, 20 de enero, actos con los que se da inicio y final a la Tamborrada. El alcalde ha subrayado "la importancia social de estas celebraciones, que tienen un valor simbólico, emocional y colectivo". "Se hacen en comunidad, nos unen por encima de todo y muestran la buena salud de la que gozan los diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad", ha aseverado.

"Donostia ha demostrado capacidad para organizar eventos en múltiples circunstancias y es momento de coger toda esa experiencia y trasladarla a los próximos eventos para que podamos recibir a Olentzero y Mari Domingi, Melchor, Gaspar y Baltasar; la bandera de Donostia vuelva a ondear al ritmo de las marchas de Sarriegi; caldereros y cíngaras celebren su 50 aniversario; y las comparsas de carnaval nos muestren sus coloridos trajes y coreografías", ha finalizado.