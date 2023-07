Un tercio de los atentados de ETA estuvo dirigido contra cuerpos policiales y militares

El Memorial de las víctimas del terrorismo de Vitoria ha acogido este jueves el primer homenaje específico a los agentes de la Guardia Civil asesinados o heridos por ETA. Además, se ha comunicado que en adelante cada 14 de julio, el día del crimen de 1986 en la plaza de la República Dominicana de Madrid (12 muertos, 60 heridos), se institucionalizará con este fin. Julio es también el mes de los primeros y últimos guardiaciviles aesinados. El director del centro, que es un organismo promovido por el Gobierno de España, ha cuantificado en 917 los atentados cometidos por ETA contra cuerpos policiales y militares, “un tercio del total”. “Han atacado a los miembros de las fuerzas de seguridad para atacar al Estado”, ha subrayado Florencio Domínguez en un acto con presencia del recientemente nombrado director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, del delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, de la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, y de decenas de agentes uniformados y con tricornio que han llegado en un autobús.

Según los datos de Domínguez, la Guardia Civil ha sido la institución más golpeada por el terrorismo. Y no solamente fue objetivo de ETA, según ha recordado. Ha recalcado que la primera víctima de esta organización fue José Pardines en 1968 y que las últimas en España -hubo un atentado final de policía nacional de Francia, Jean-Serge Nérin- también eran agentes, los guardias Diego Salvá y Carlos Sáez de Tejada. Ha indicado que fueron asesinados 210 agentes del instituto armado y 16 familiares por el hecho de serlo. De los 917 atentados contra fuerzas policiales o armadas, 400 tuvieron en la diana a este cuerpo. Domínguez, asimismo, ha asegurado que el entorno de ETA contribuyó a un “vacío social”, a “hacerles más difícil la vida cotidiana”. “Quisieron derrotar al Estado derrotando a la Guardia Civil”, ha insistido.

El director general de la @GuardiaCivil preside en #Vitoria el primer homenaje del Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo en la Guardia Civil.



Leonardo Marcos ha recordado a los 243 guardias civiles fallecidos en atentado terrorista, y ha tenido una mención… pic.twitter.com/O5kqMrLMgy — Guardia Civil (@guardiacivil) 27 de julio de 2023

También ha tomado la palabra Marcos, tercera persona en el cargo en pocos meses tras la dimisión de María Gámez y la salida en apenas dos meses de su sustituta, Mercedes González. “No estáis solos. Nos duele cada pérdida. Y no sólo el 14 de julio. Pagamos un alto precio. Seguimos echando de menos a quienes ya no están con nosotros”, ha solemnizado dirigiéndose expresamente a los agentes presentes en el auditorio del Memorial. Igualmente, ha prometido que las Fuerzas de Seguridad del Estado “seguirán trabajando con empeño y determinación para esclarecer los crímenes” de ETA todavía no resueltos, del orden de tres centenares.