Torres rechaza hablar de abstentismo elevado en Euskadi: “Me niego a utilizar el marco conceptual de la patronal”

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha rechazado hablar de altos niveles de absentismo en Euskadi utillizando el “marco conceptual de la patronal”. “Para mí las palabras no son inocuas”, ha señalado quien también es afiliado de UGT además de cargo del PSE-EE. Según ha recordado, el absentismo implica “una acción deliberada y no, en Euskadi no se deja de acudir a su puesto de trabajo, porque sí, de forma deliberada”. “Se deja de acudir al trabajo porque así te lo permite la Ley o te lo permite un convenio, y se está enfermo porque así lo establece un profesional médico. Yo no hablo de absentismo porque eso implicaría hablar de un exceso de derechos de la clase trabajadora y no creo que la clase trabajadora tenga derechos por encima de lo que realmente le corresponde a sus posibilidades”, ha indicado.

En una intervención en el pleno de control en el Parlamento Vasco en respuesta una pregunta de parlamentario de Sumar, Jon Hernández, sobre la defensa del derecho de los trabajadores a las bajas laborales, Torres ha querido dejar claro que “es el médico el que tiene que saber si una persona por su enfermedad puede o no seguir trabajando o si el trabajo puede retrasar o no la recuperación de una persona”. No obstante, sí ha reconocido que los datos en Euskadi ponen en evidencia que “el número de bajas es superior en Euskadi a las que hay en el resto de España y eso personalmente a mí como consejero de trabajo me preocupa, porque es indicativo de que algo está sucediendo”. En este sentido ha señalado que es un indicativo de que debe actuarse para “mejorar la salud de las personas”.

Tras reunirse con los agentes sociales en la ronda de arranque de la legistura a principios de este mes de septimbre, Mikel Torrres anunció el establecimiento de un decálogo de objetivos entre los que incluyó realizar “análisis profundo y conjunto del alto nivel de bajas médicas por Incapacidad Temporal (IT), y su duración en el tiempo”, que considera “muchas veces derivadas del envejecimiento de los trabajadores, riesgos psicosociales, etc”. Un compromiso que ratificó en comisión parlamentaria para explicar las líneas generales de su departamento. “Nunca me va a oír a mí hablar de absentismo. Nunca hablo de esa palabra” y se ha mostrado sorprendido porque Hernández usara ese término en el enunciado de la pregunta. “Nosotros vamos a actuar como lo estamos haciendo desde el trabajo discreto y continuo con los agentes sociales en la Mesa de Diálogo Social, pero ¿estamos trabajando para bajar la incapacidad temporal?, no”, ha señalado. “Estamos trabajando para mejorar la salud de las personas y también de las personas trabajadoras que es mucho más importante que reducir la IT”, ha insitido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, le ha pedido que “se tenga cuidado con el enfoque que se da a estas cuestiones para no dar pábulo a las tesis de la patronal que son un ataque a los derechos de los trabajadores”. Además, le ha traslado la necesidad de acabar con las horas extras, y promover la reducción de jornada.

Torres ha recordado que está en marcha un proyecto piloto, liderado por el Gobierno vasco, para reducir la jornada laboral sin reducción de salarial y que en los próximos meses se espera tener ya “los primeros resultados y compartirlos con todos los grupos parlamentarios”. En cuanto a las resistencias de la patronal a esa reducción no le ha parecido ninguna novedad. “No es nada sorpresivo que esto siempre traiga resistencias y oposiciones frontales por parte de las organizaciones empresariales”, y ha abogado por el diálogo.

También ha abogado por el diálogo en su pretensión de establecer un salario mínimo interprofesional adaptado a la realidad vasca, después de que la parlamentaria de de EH Bildu, Nerea Kortajarena, le recriminase que Euskadi no tiene herramientas para llevar a cabo esta u otras medidas por carecer de soberanía suficiente. Torres ha considerado que lo que hay que hacer es centrarse en usar “bien” las competencias que existen actualmente y que se esforzará porque patronal y sindicatos lleguen a un salario mínimo de convenio para Euskadi en la Mesa de Diálogo Social.