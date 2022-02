Urkullu y Andueza 'whatsappean' para profundizar en la “coordinación” de PNV y PSE-EE en el Gobierno vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha revelado este miércoles en Euskadi Irratia que, en medio del desmarque del PSE-EE a la propuesta del PNV para reformar el marco educativo vasco por el escaso peso que tendría la escuela pública, ha cruzado mensajes de WhatsApp con el nuevo secretario general socialista, Eneko Andueza, para que ambas formaciones estén "bien coordinadas". Fuentes del PSE-EE consultadas por este periódico han confirmado estos contactos, que se han producido esta semana y que podrían dar pie a una reunión presencial.

Paz, autogobierno y abusos sexuales, tres ponencias sin acuerdo en el Parlamento Vasco antes de la de Educación

Saber más

Los socialistas han pedido más tiempo para analizar el documento de bases propuesto por el PNV en la ponencia que en el Parlamento Vasco analiza las bases para la futura ley educativa, pendiente de renovar desde 1993. Inicialmente aprobaron sin reparos el calendario 'exprés' planteado para aprobar un dictamen definitivo pero, en una segunda lectura del borrador, han detectado diferencias "de calado" en el tratamiento que se le da a la escuela pública ante la "anomalía" de que, en Euskadi, casi el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada.

Precisamente este miércoles se ha confirmado ya que la ponencia se reunirá con carácter extraordinario este jueves después del pleno de la Cámara con el ánimo de ampliar los plazos para presentar alegaciones al documento de bases del PNV. Lo había pedido el PSE-EE pero también Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs. EH Bildu, que vio "adecuado" el primer texto y está próximo a un pacto educativo con el PNV no sin tensiones internas, asegura tener ya los "deberes hechos" pero no ve con malos ojos la ampliación de plazos. Fuentes del PNV indican que ellos también son "flexibles" e incluso el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, subrayó la importancia de hacer compatible la celeridad en los trabajos con la necesidad de lograr consensos. Básicamente, salvo sorpresas, se confirma que la tramitación de esta reforma se retrasará a la luz de las dudas que ha suscitado.

Urkullu, en la entrevista, ha asegurado no estar preocupado por la bicefalia estrenada por el PSE-EE, con Idoia Mendia como referente en el Gobierno y Andueza en el partido. En esencia, es un modelo calcado al del PNV, con él mismo y Andoni Ortuzar en tándem. Ha señalado que el nuevo líder precisa de "tiempo" para definir su línea política pero también que nacionalistas y socialistas comparten un acuerdo de Gobierno sólido. En el plano educativo, el lehendakari ha reseñado que ese documento ya incorpora las pautas para preservar la esencialidad de la escuela pública y que, en este sentido, "no tiene que haber ningún problema". No obstante, es una evidencia que la llegada de Andueza ha dotado de un nuevo perfil propio al PSE-EE. También el mayor perfil de los consejeros actuales -Mendia está acompañada de Javier Hurtado e Iñaki Arriola- respecto a los anteriores -terminaron la legislatura Arriola y Sonia Pérez y María Jesús San José-.