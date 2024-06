Urkullu se despide con 6,3 millones en mejoras salariales pactadas en parte con el sindicato cercano a Ertzainas en Lucha

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado este martes sobre la bocina, en su último Consejo de Gobierno antes de la llegada de Imanol Pradales a Ajuria Enea, un paquete de mejoras laborales para la plantilla de la Ertzaintza cuantificado en 6,3 millones de euros. Además, también sobre la bocina, ha aterrizado en la base de Iurreta el flamante nuevo helicóptero de la Policía vasca, que acumulaba un largo historial de promesas incumplidas, contratos que nunca se cerraron y hasta alquileres de aparatos que patrullaban con una pegatina.

¿Qué mejoras económicas se han aprobado? Se crea un complemento de productividad de 150 euros mensuales para 1.800 agentes de Investigación, lo que implica una inversión de 3,3 millones de euros. Hay otro plan de “mentoring” -cuantificado en 2,3 millones- que busca reducir la carga laboral de los agentes más mayores, es decir, de 55 en adelante. A los 60 ya se puede solicitar la jubilación, según está acordado con el Estado. El plan busca reducir la jornada anual o los turnos de noche y misiones más peligrosas. Finalmente, hay 0,6 millones más para conciliación, como la no pérdida de poder adquisitivo para madres de baja por embarazo, lactancia o cuidados.

“El Gobierno ha pensado que, por la importancia que tienen esas diferentes casuísticas que se abordan en el cambio de las condiciones de trabajo de los tres colectivos a los que afectan, hacía conveniente adoptar cuanto antes estos acuerdos para garantizar la organización y el buen funcionamiento de estas actividades de la Ertzaintza y también retribuir adecuadamente en función de esos cambios, a los ertzainas que están implicados”, ha señalado Zupiria cuando se le ha preguntado por la aprobación de algo de tanto calado a ultimísima hora y sin acuerdo mayoritario sindical.

Este dinero llega un año después de que estallara un gran conflicto en el cuerpo, uno de los pilares del autogobierno vasco y que pasó a ser uno de los grandes dolores de cabeza del tramo final de los doce años de Urkullu. Se trata de una decisión unilateral del Ejecutivo, es decir, que no ha sido pactada como tal con los sindicatos, según ha explicado el consejero-portavoz, Bingen Zupiria. De hecho, exactamente hace un año se plantearon 37 propuestas valoradas en 18 millones de euros ya que estaba en juego el dispositivo de seguridad del Tour de Francia, que salió de Bilbao en julio de 2023. Y nunca llegaron a ver la luz. Sin embargo, esto encierra un matiz: lo tocante a conciliación sí fue acordado con una parte de la plantilla, en concreto con el sindicato Euspel, que es el más próximo a Ertzainas en Lucha, el movimiento “asindical” que brotó con fuerza antes de aquel Tour de Francia.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el decreto que dará curso a estas medidas -formalmente la cuarta modificación del convenio de 2011- recoge textualmente que en febrero de 2024 se alcanzó un pacto con Euspel al menos en la parte tocante a igualdad. El texto, por cierto, prevé también dar un plazo a los agentes hasta el 30 de septiembre para poder acogerse al servicio modulado nocturno por motivos de edad. Aquí se puede consultar el documento en su integridad.

Las centrales ven “positiva” la decisión pero también claramente insuficiente a la luz de sus reclamaciones, según ha indicado Sergio Gómez de Segura (Erne) en la Cadena Ser. En una nota conjunta, Erne, Esan y Sipe, que actúan de modo unitario y representan a la mayoría de la representación legal de la plantilla, lamentan que no se haya contado con ellos y confían en que la salida de Josu Erkoreka de Seguridad traiga nuevas formas de trabajar. En este sentido, los sindicatos manifiestan en privado que la interlocución ha mejorado en los últimos meses con Ricardo Ituarte como viceconsejero. Natural de la misma localidad que Pradales, es uno de los nombres que están en liza para poder asumir esta relevante cartera. Gómez de Segura ha explicado también que ya existía un plan similar para el denominado SAM o servicio modulado nocturno para mayores y que fue eliminado en 2022.

Preguntado por este periódico, Euspel señala que sí llegó a un acuerdo con el Gobierno en ese punto concreto y por la aplicación de sentencias judiciales para no discriminar a los varones en la tocante a derechos de paternidad. Esta organización remarca que no hay en ningún caso un acuerdo global y lamenta que no haya pasado por el máximo órgano de representación de la institución, que es el Consejo de la Ertzaintza. “Y no es por falta de tiempo, porque esto se acordó en febrero y estamos en junio”, añaden fuentes de Euspel. Por su parte, el movimiento “asindical” Ertzainas en Lucha entiende que las mejoras dejan de lado a 5.500 de los alrededor de 7.500 funcionarios y recuerdan que el convenio lleva agotado más de una década, según han expuesto en X.