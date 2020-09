Urkullu garantiza que la creación de dos vicepresidencias no incrementará la estructura del Gobierno vasco

La creación de dos vicepresidencias en el nuevo Gobierno de Iñigo Urkullu -Josu Erkoreka, del PNV, será vicelehendakari primero e Idoia Mendia, del PSE-EE, vicelehendakari segunda- no supondrá un incremento del gasto porque "no dispondrán de una estructura específica", según ha puntualizado el lehendakari en el acto solemne de toma de posesión de los once integrantes de su nuevo gabinete, seis hombres y cinco mujeres, ocho nacionalistas y tres socialistas y que ha tenido lugar en el palacio y en los jardines de Ajuria Enea, el complejo presidencial. Eso sí, el nuevo 'número dos' del Ejecutivo, que también es consejero de Seguridad, seguirá liderando la negociación con el Estado de las transferencias pendientes y la relación con las diputaciones, aunque formalmente existe una consejera específica para la materia, Olatz Garamendi.

"Consejeros, cumplamos nuestro compromiso y pongamos de nuevo Euskadi en marcha", les ha emplazado Urkullu a los integrantes de su equipo después de que prometieran el cargo en un breve parlamento. "Compartimos como Gobierno un compromiso con la honestidad, la integridad y la transparencia, un compromiso con la gestión cercana, realista, responsable, abierta y eficaz. Un Gobierno cercano, que escucha y responde, comprometido con el bien común, con el presente y el futuro de Euskadi. El futuro de todas y todos", ha seguido. Ha destacado como prioridades la lucha contra la pandemia y la activación económica y ha citado la importancia de captación de fondos 'Next Generation' de la Unión Europea. También ha aludido a la "transición ecológica" y la "actualización" del autogobierno vasco.

Consejeros, cumplamos nuestro compromiso y pongamos de nuevo Euskadi en marcha Iñigo Urkullu

A pesar de contar esta legislatura con mayoría absoluta merced a la coalición entre PNV y PSE-EE, Urkullu ha recalcado su "mano tendida" a otras fuerzas políticas. "Nuestra responsabilidad y determinación es sumar fuerzas para avanzar y garantizar un nuevo futuro para Euskadi. Es escuchar, atender y sumar para responder mejor a las necesidades, demandas y deseos de la sociedad vascas. La actitud del Gobierno vasco se fundamentará en el diálogo y en la voluntad de llegar a acuerdos", ha enfatizado un lehendakari que se ve con "ilusión renovada" y "un nuevo espíritu" que se ha plasmado en un nuevo equipo con muchos cambios, entre ellos los consejeros responsables de todos los servicios básicos (Educación, Sanidad, Empleo o Seguridad) y en el que PSE-EE gana peso cualitativo y también cuantitativo, ya que pasará a gestionar del 4% del presupuesto al 13%.

En el acto de toma de posesión han coincidido las consejeras salientes -salen cinco personas y todas son mujeres-, los nuevos fichajes -tres mujeres y dos hombres- y los que continúan una segunda o incluso una tercera legislatura. Las medidas preventivas por la pandemia han motivado algunos cambios en el protocolo, como ocurrió en la jura del lehendakari en Gernika, tanto que algunos consejeros han optado por no posar su mano sobre el ejemplar del Estatuto durante la promesa aunque una mujer limpiaba el espacio entre intervención e intervención. Los once consejeros han tomado posesión en euskara y solamente tres han optado por hacerlo también en castellano, los socialistas Iñaki Arriola y Javier Hurtado y el responsable de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, que es el nuevo portavoz del Ejecutivo.

Una vez adquirida la condición de miembros del Gobierno Urkullu y su nuevo equipo han posado -con mascarillas- en la escalinata de Ajuria Enea para la tradicional fotografía oficial, estampa que se ha repetido junto a un retoño del árbol de Gernika emplazado en la parte delantera del palacio. A mediodía se ha reunido formalmente el nuevo Consejo de Gobierno que ahora afronta la conformación de los nuevos equipos, que supondrán una cascada de ceses y nuevos nombramientos.