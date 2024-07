El Estado ve “problemas” en la conexión de AVE con Ezkio/Itsaso y cree “plausible” la línea Vitoria-Pamplona

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este jueves en Pamplona que la conexión más “plausible” del corredor de alta velocidad entre Navarra y la 'Y vasca' es la de Vitoria y no la de Ezkio/Itsaso, una pequeña localidad de Gipuzkoa que ya tiene una estación semiconstruida y cuya utilidad quedaría en el aire. Puente ha añadido también que hay “ayuntamientos” y “particulares” que están impidiendo incluso la realización de los estudios técnicos bajo la sierra de Aralar que se habían anunciado antes de elegir el trazado definitivo.

“Con toda la franqueza, el tramo de Ezkio nos ofrece problemas. Nos ofrece dificultades. Primero, de carácter técnico. No estamos pudiendo hacer los sondeos hidrogeológicos porque no se nos está autorizando por parte de algunos ayuntamientos e incluso de algunos particulares. Obviamente, nos dificulta incluso la toma en consideración de ese tramo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la operativa, la opción de Ezkio nos obligaría a invertir la marcha al llegar a un punto concreto para dar el servicio. Y eso tiene complejidades técnicas y también en tiempos”, ha explicado el ministro al lado de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite.

A preguntas de los periodistas, Puente ha seguido la misma línea que el secretario de Estado, José Antonio Santano. “No les oculto que la opción de Vitoria sobre el papel es la más plausible”, ha manifestado.

La ruta original de la 'Y vasca' se hizo pensando en Ezkio/Itsaso como punto de conexión hacia Pamplona. Por eso una localidad de menos de 600 habitantes -y que llegó a dividirse en dos en estos años- tiene la única estación de AVE fuera de las capitales vascas. Sin embargo, con Íñigo de la Serna como ministro se abrió la posibilidad de una ruta Vitoria-Pamplona por su menor coste económico y para evitar tunelar bajo la sierra de Aralar.

El debate entre Vitoria y Ezkio/Itsaso ha generado fuertes discrepancias territoriales en casi todos los partidos. Los propios socialistas que ahora ven “plausible” la línea Vitoria-Pamplona llevaban en su programa en Navarra la alternativa guipuzcoana. El PNV de Álava es firme defensor de reforzar el peso de la capital en la nueva red ferroviaria pero el de Gipuzkoa defiende lo contrario. En síntesis, los diputados generales Ramiro González y Eider Mendoza exhiben posiciones contrapuestas cada vez que son preguntados por ello. El PP también opina diferente en Álava y en Navarra.

Finalmente, se optó como solución salomónica por hacer nuevos estudios para la ruta por Ezkio/Itsaso, que son los trabajos que se están acometiendo en los últimos meses. La 'Y vasca' empezó su construcción en 2006 y acumula lustros de retrasos. La estación de Ezkio/Itsaso fue la primera en estar terminada hace ya casi dos años. Está hecha la estructura y hasta pintados los accesos y asfaltada la carretera. Se decidió no invertir más en el equipamiento interior hasta conocer su futuro. Recientemente, el Gobierno vasco, que ha construido el ramal de AVE de Gipuzkoa, 'devolvió' este edificio sin uso al Estado para que sea él el que lo gestione.

Una y otra fórmula comportan diferentes retrasos en algunos trayectos. Por ejemplo, de Vitoria a Pamplona habría que subir casi a Donostia con la opción de Ezkio/Itsaso y de Pamplona a Donostia pasar por Vitoria si se acomete el trazado que ahora parece más probable. El corredor, eso sí, es mixto para pasajeros y mercancías y esa unión es también clave para conectar el eje Madrid-frontera francesa-París con el del mediterráneo.

La portavoz de la Diputación guipuzcoana, Irune Berasaluze, ha insistido en que “mantienen su apuesta” por el trazado por Ezkio/Itsaso. Es un proyecto “de país” y no solamente guipuzcoano. Ha recordado que “históricamente” siempre se ha apostado por esa ruta y ha recalcado que “las obras de la estación están prácticamente finalizadas”, dando a entender que no tendría sentido dejarlas sin uso. La Diputación lamenta que no hayan recibido respuesta a una petición de reunión con Santano, que fue alcalde de Irún y es guipuzcoano, pero intentarán también estar con el propio ministro Puente.