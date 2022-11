Vivir al lado del polígono industrial: 24 horas de ruido y “problemas respiratorios” en Gojain

“Lo más importante que sufrimos a nuestro alrededor es el ruido. Día a día, en los pueblos de Urrunaga y Gojain estamos acompañados por el ruido del machaque de metales y de las máquinas. Cuando esto ocurre, llamamos a la Ertzaintza, pero no tienen sonómetros, entonces es complicado demostrar que incumplen la normativa y hacen demasiado ruido. Para cuando llegan a hacer inspecciones, suelen cumplir la ley porque el proceso productivo se adecúa. Además del ruido tenemos olores y partículas en suspensión en el aire que están afectando a nuestra calidad de vida. Cada vez hay más personas con problemas respiratorios y está aumentando el cáncer en el pueblo. La palabra no es molestia, es calvario”, ha denunciado Maika Campo, miembro de Plataforma Herriak Bizirik contra la contaminación atmosférica y acústica que provoca el polígono industrial de Gojain, en Legutio, este martes ante el Parlamento Vasco.

Campo ha comparecido junto a sus compañeros de plataforma, Alba Casasola e Iñaki Abasolo, para denunciar una situación que aseguran, afecta a su calidad de vida y también al ganado de la zona, ya que las casas y caseríos se encuentran ubicados muy cerca del polígono industrial, en el que doce plantas del grupo OTUA, dedicadas al reciclaje. “Se dedican a la trituración y fragmentación de plásticos, refinan aluminio y escorias. Son muchos materiales económicamente rentables que a nuestra salud están afectando. Tenemos dudas de dónde vienen los materiales porque en el caso de los camiones, tienen matrículas de países europeos lejanos, como Polonia o Eslovenia”, ha criticado Campo en la cámara vasca.

“Queremos pedir responsabilidades y un compromiso de las instituciones. Necesitamos que se tenga en cuenta que en los entornos rurales también merecemos vivir de una manera digna. No por estar en poblaciones pequeñas o apartadas de los centros urbanos merecemos menos respeto o menos cumplimientos de la ley. Las leyes actuales no nos protegen de procesos industriales nocivos. Gente mayor se ha tenido que mudar a la ciudad porque no soporta el ruido. Estamos respirando y comiendo eso y no solo quienes vivimos allí, ya que no sabemos si afecta también al pantano de Urrunaga, que abastece a Álava y Bizkaia”, ha lamentado Casasola.

Los vecinos han reproducido un audio grabado con un teléfono móvil en el que se escuchan las máquinas que “se oyen todos los días, 24 horas al día en el pueblo”; un vídeo en el que las emisiones que salen del polígono industrial “tapan” las casas como si se tratase de niebla y otro en el que se ven derrames provenientes del polígono que en lugar de ir “con un tubo, van a un fango”, según ha denunciado Abasolo.

Los vecinos han hablado de que la semana pasada se produjo el primer encuentro a tres, con el Gobierno vasco y los representantes del grupo OTUA, quienes admitieron que la actividad de reciclaje de metales y componentes eléctricos y electrónicos generaba molestias y que, por su parte, habían ofrecido al Ayuntamiento de Legutio un convenio por valor de 70.000 euros para realizar mediciones y cubrir los residuos en unas cápsulas para así evitar los olores. Esta solución, a los vecinos les ha parecido adecuada, pero esperan un cambio de legislación que acabe no solo con los olores, sino con el ruido que genera la empresa.

Residuos encapsulados y leyes más restrictivas

Gustavo Angulo, representante de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco ha preguntado que “¿si ha habido tantas inspecciones cómo hemos llegado después de tantos años a una situación tan inaceptable y que ha llevado a que todas las administraciones implicadas, desde la más pequeña hasta la más grande, estemos hablando de un tema que evidentemente no afecta solo a 100 personas?”. “Evidentemente, vosotros sois la punta visible de un problema que muchos pueblos tienen con los residuos industriales y que tienen que ser infinitamente mejor gestionados de lo que están siendo actualmente. Los tiempos en política son lentos y cambiar una ley que solucione los problemas que tenéis no sé si es posible a corto plazo”, ha lamentado, Angulo, quien ha opinado que el “encapsulamiento” y el control de las emisiones, sumado a la “voluntad política”, puede “evitar que haya pueblos grises”.

Desde PP+Cs, Muriel Larrea ha reconocido que las imágenes y sonidos mostradas por los vecinos “le preocupan”, pero ha insistido en que “los tiempos en política son muy lentos” y los vecinos “necesitan una solución ya”. “Necesitamos crear mesas de confrontación y acuerdo con las empresas para que también formen parte de los pueblos. No estamos en contra de estas actividades, pero sí queremos que cumplan medidas restrictivas viendo que las que hay actualmente no son suficientes para eliminar las molestias que generan”, ha concluido.

El representante del PSE-EE Alberto Alonso ha informado de que “recabarán información” en el Ayuntamiento de Legutio y el Gobierno vasco para poder plantear una solución. Mientras que, desde EH Bildu, Mikel Otero ha pedido que se “reclamen más responsabilidades” a los grandes órganos como el Gobierno vasco, en lugar de los ayuntamientos. “Las competencias en cada caso están claras, independientemente de que cada uno en su ámbito pueda hacer más”, ha recalcado.

Por último, María Eugenia Arrizabalaga, del PNV, ha subrayado que desde el año 2015 “se han realizado más de 40 actuaciones, entre investigaciones y revisiones de vigilancia” en el polígono industrial de Urrunaga. “Hay un seguimiento y las quejas de los vecinos pueden motivar que ese seguimiento se produzca con más intensidad, pero es algo que se está dando desde hace muchos años. Estoy de acuerdo que con las leyes actuales no es suficiente, pero esperemos que la empresa demuestre que tiene un compromiso y una buena actitud”, ha concluido.