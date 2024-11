Zinebi, el hermano pequeño del Festival de San Sebastián donde el cortometraje y el documental son protagonistas

Creado en 1959 por el Instituto Vascongado de Cultura Hispánica, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Certamen Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao, como era su nombre inicial, fue concebido como hermano pequeño del Festival de San Sebastián, que había nacido seis años antes. Es, tras el de San Sebastián y el de Valladolid, el tercero más antiguo del país y el primero entre los de su especialidad. Entre 1972 y 1981 se convirtió en una plataforma de debate sobre el cortometraje español y en un espacio para la difusión de las cinematografías más variopintas, en especial la latinoamericana. En 1974 obtuvo el reconocimiento de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores (FIAPF) como certamen de la máxima categoría internacional competitiva, y entre 1975 y 1980 fue el lugar de debate idóneo para el alumbramiento de lo que empezó a conocerse como cine vasco.

A partir de 1981 el festival fue asumido por el Ayuntamiento de Bilbao y desde el año 2000, lleva la marca de Zinebi. A día de hoy lo organizan entre el Ayuntamiento de Bilbao y el Teatro Arriaga. A lo largo de la historia del festival, han pasado por Bilbao algunos de los más prestigiosos profesionales del cine independiente mundial. En el palmarés de Zinebi destacan los nombres de Jacques Demy, Richard Lester, Pierre Pérrault, Claude Lelouch, Gian Vittorio Baldi, Carroll Ballard, Fernando Birri, Estela Bravo, Santiago Álvarez, Valeria Sarmiento, Robert L. Drew, Felipe Cazals, Peter Watkins, Peter Mullan, Lourdes Portillo, Avi Mograbi, Sergei Loznitsa, Lászsló Nemes, Nele Wohlatz o Luise Donschen. El festival, desde el debate crítico y la especialización, ha servido de banco de pruebas de las nuevas tendencias del cine contemporáneo y una plataforma útil para los cineastas más arriesgados.

Se trata del único festival internacional de Clase A de España en la categoría de documental y cortometraje. Está acreditado por la Academia de Hollywood como calificador para los premios Oscar, para los premios EFA de la Academia del Cine Europeo, para los premios BAFTA de la Academia Británica y para los premios Goya de la Academia Española.

En su 66 edición, inaugurada el pasado 8 de noviembre y que durará hasta el próximo 15 de noviembre, se proyectarán un total de 132 películas de 44 países, 59 de las cuales son de producción vasca. El festival está dividido en secciones. En la Sección Oficial competirán 60 películas: 9 largometrajes y 51 cortometrajes. Las entradas para ver las películas están a la venta y cuentan con descuentos para desempleados y jubilados.

Cada año, el festival entrega los premios Mikeldi de Honor, para reconocer la carrera de cineastas de reconocido prestigio como Albert Serra, Agnieszka Holland, Margarethe von Trotta, Marco Bellocchio, Frederick Wiseman, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Claire Simon, Wang Bing, Apichatpong Weerasethakul, Marta Mészáros, Hirokazu Kore-eda, Liliana Cavani, Barbara Kopple, Imanol Uribe, Carlos Saura o Aki Kaurismäki, entre otros

En esta ocasión el festival ya ha hecho entrega de su primer premio Mikeldi de Honor de su 66ª edición a la cineasta estadounidense Laura Poitras, por su “firme compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, expresado a lo largo de una obra cinematográfica rigurosa y perspicaz, muchas veces visionaria, en la que ha logrado, desde un estilo narrativo íntimo, reivindicar los principios democráticos y de transparencia exigibles a nuestros gobernantes”.

Su nuevo director, nombrado por libre designación

El pasado junio el festival designó a Joseba Lopezortega (Bilbao, 1962) como su nuevo director tras la marcha de Vanesa Fernández Guerra, directora desde 2018, que anunció su dimisión por “una decisión personal” y después fue nombrada directora de Cultura y Euskara en EiTB Media, un cargo de nueva creación de la radio televisión pública vasca. Para la designación de Fernández Guerra, el propio Teatro Arriaga publicó las bases de una convocatoria pública. En ella, los requisitos que debían cumplir y acreditar los candidatos eran dos años de experiencia como director de festivales de cine o eventos similares, contar con cuatro ediciones de experiencia en gestión de festivales de cine y seis años de experiencia como director de festivales o equipamientos de otras modalidades culturales, como música, artes escénicas, artes visuales o patrimonio. “No se valorarán las experiencias profesionales en prácticas académicas, colaboraciones y similares”, anunciaba la convocatoria.

Sin embargo, para nombrar a Lopezortega, en lugar de una convocatoria pública, se optó por la selección de un aspirante en concreto utilizando un sistema de libre designación. “Es una persona que conoce muy bien el tejido cultural de Bizkaia y especialmente el de Bilbao. Tiene una amplia experiencia tanto en Zinebi, el cual ha sido director durante un año y medio como del propio mundo audiovisual de Bilbao, Bizkaia y el Estado y es una persona muy habituada a tratar con los agentes culturales de la ciudad”, explicó en aquel momento a este periódico el concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria.

Según confirmó Olabarria, para designar al nuevo director de Zinebi, acudieron directamente a Lopezortega en lugar de realizar una convocatoria pública. “Ha sido un proceso distinto, legalmente podemos optar por una modalidad u otra y esta vez se ha decidido que era más oportuno en esta ocasión intentar dirigirnos a una persona en concreto. Le ofrecimos la posibilidad de llevar la dirección de Zinebi y lo ha aceptado y ese ha sido el proceso. Como no ha sido una convocatoria abierta no ha habido tantos requisitos, no se han publicado porque no han existido. Queríamos un perfil de gestor cultural que conociera muy bien nuestro ámbito cercano”, concluyó.