La lluvia echar a perder 17.500 toneladas de cereza en el Jerte, según La Unión

Las lluvias que han caído durante los últimos días en el norte de la provincia de Cáceres han echado a perder unas 17.500 toneladas de cerezas según la organización agraria La Unión Extremadura, que ha exigido un seguro con coberturas reales para los cereceros.

Indica que desde el viernes 18 han caído en el Valle del Jerte, La Vera y las Hurdes más de 40 l/m2 de agua durante los tres días del fin de semana.

Estas precipitaciones han coincidido con el estado de maduración de las cerezas, sobre todo en los municipios situados a más altura, donde la recolección de este fruto se encontraba en pleno apogeo.

La lluvia ha ocasionado daños "muy importantes" de rajado de la fruta que no podrá ser recolectada y que afectará a los agricultores y a la economía del norte de Cáceres "que está íntimamente ligada a la recolección y manipulación de esta fruta", ha agregado la organización agraria.

"Aunque aún se están valorando los daños, se calcula que tenemos afectadas más de 1.250 hectáreas, todas las que el fruto estaba maduro y listo para recolectar y unas 17.500 toneladas de cerezas en la provincia de Cáceres", ha subrayado La Unión.

Sin seguro

Más del 95% de esta superficie no está asegurada, "ya que como en años anteriores los productores de cereza no aseguran debido a que el actual seguro de cerezas es caro y además no cubre los daños ocasionados en el fruto como pueden ser los esta campaña".

La Unión Extremadura lleva varios años "denunciando la inutilidad de este seguro, que solo sirve para cubrir las espaldas a la Administración de cara a no responsabilizarse de los daños producidos".

El seguro de la cereza de Cáceres "es actualmente un seguro con apenas coberturas y a precios prohibitivos, donde cada año apenas se asegura el 5% de la producción, ya que la entidad Agroseguro lo dejó sin contenido para no tener que hacer frente a las indemnizaciones que se producían en campañas como la actual".

Así, ha denunciado que centenares de agricultores "ven impotentes cómo se ha perdido una parte importante de la cosecha y que la misma no va a ser indemnizada por el acuerdo entre la Administración y Agroseguro".

Por todo ello, ha exigido a la Junta de Extremadura que "de manera inmediata" se realiza una peritación de los daños producidos, se indemnice a los damnificados y se estudie un seguro "que garantice que se cubren de manera real los daños producidos en el cultivo de la cereza de Cáceres, un seguro que garantice renta a los agricultores y no solo el beneficio del monopolio de Agroseguro".