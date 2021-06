Salaya fía a la energía verde la recuperación económica de Cáceres

"Paro, falta de industria e infraestructuras son los males que aquejan a Cáceres", según ha asegurado su alcalde, Luis Salaya, quien fía la recuperación económica a la energía verde, con los proyectos de fotovoltaicas que hay en marcha, el parque 'ecoindustrial' que se planea junto al polígono Las Capellanías y el Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Eléctrico (CNIAE).

El ayuntamiento está "dando facilidades a los inversores para que se desarrollen aquí los proyectos fotovoltaicos", algo que, ha dicho, cuando llegaron al Gobierno local se encontraron "paralizado", y han tenido que "modificar el plan urbanístico para impulsarlo".

Así lo ha manifestado el regidor cacereño en un encuentro con la prensa para hacer balance de sus dos años de gestión.

"Era incomprensible que no fuésemos una potencia generadora de energía solar", ha insistido Salaya, quien ha detallado que "se encuentran en tramitación más de 12 plantas fotovoltaicas" en la actualidad.

En su opinión, es "un idioma que tenemos que empezar a hablar en la ciudad porque es el del siglo XXI, como se hablaba del petróleo en el XX".

Parque "ecoindustrustrial" y proyectos fotovoltaicos

Salaya ha vuelto a referirse al proyecto privado de parque 'ecoindustrial' en Capellanias (CC Green) y se ha disculpado por no informar sobre el mismo: "hay que ser discretos; que sean los promotores los que decidan cuándo anunciarlo en los próximos meses".

En esta línea, ha reconocido que la inversión en renovables es importante, "pero el empleo se suele desinflar". La construcción de fotovoltaicas "trae picos de empleabilidad que luego desaparecen".

En este punto es cuando se ha referido al Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Eléctrico (CNIAE) con 70 millones de euros de inversión, que "aportará estabilidad a largo plazo en la generación de empleo e industria".

Según el regidor, se pretende que "no solo sea un centro de investigación sino que suponga el germen de un polo tecnológico".

En cuanto al CC Green, "representa a la perfección el modelo de desarrollo" que necesita la ciudad, "en torno a la energía y a la industria sostenible".

En su particular balance, Salaya ha manifestado que al llegar a la Alcaldía "nadie, especialmente los promotores, entendía por qué se ralentizaban los trámites para la atracción de nuevas superficies comerciales, "con millones de euros de inversión y generación de puestos de trabajo, que también se han priorizado".

"Cáceres ha perdido ya muchos trenes a lo largo de la historia, y no podemos perder el de la industria verde", ha subrayado el primer edil, que considera que estamos en "un cambio de paradigma en cuanto a la producción industrial".

Por otro lado, ha descartado seguir adelante con el proyecto de reconversión del antiguo mercado de la Dehesa de los Caballos.

Y ha apuntado que siguen buscando financiación externa (en fondos europeos) para derribar el Bloque C de Aldea Moret: "no es fácil hacer entender que para revitalizar una zona deteriorada no solo hay que construir sino también derribar".