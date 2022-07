Alerta por una estafa a clientes extremeños de Unicaja a través de SMS

Clientes extremeños de Unicaja están siendo víctimas de una estafa que ya ha supuesto reclamaciones de más de 330.000 euros, pero la cifra se incrementa “día a día”, según ha alertado la Junta de Extremadura.

El Instituto de Consumo regional (Incoex) ha explicado que se trata de una estafa masiva mediante el envío de SMS a los móviles para conseguir las claves de la banca online, suplantar su identidad y desviar dinero de las cuentas. En algunos de los SMS recibidos, los estafadores, haciéndose pasar por la entidad, indican que es necesario introducir una clave de seguridad para finalizar la vinculación del dispositivo a la banca digital. Posteriomente alertan a los clientes de un intento de acceso no autorizado a la cuenta o que esta ha sido bloqueada por un inicio de sesión sospechoso. Para generar más confusión, los ciberdelincuentes consiguen que los usuarios reciban una llamada que dice ser de Atención al Cliente del banco y, como están teniendo problemas, dan crédito a esa llamada y confían en el SMS fraudulento que han recibido.

En esta llamada solicitan los datos personales o claves bancarias de confirmación que, una vez introducidas, son utilizadas inmediatamente por los ciberdelincuentes para sustraer dinero y realizar operaciones a su nombre, cometiendo así fraude financiero.

Según el Incoex, los infractores han aprovechado el periodo de fusión de Unicaja y Liberbank y de integración tecnológica de ambas entidades, cuando se han realizado numerosas comunicaciones electrónicas a los clientes informándoles sobre posibles incidencias e interrupciones temporales en su operativa y servicios digitales.

Esta estafa ya ha sido ha denunciado ante el Banco de España, que es la autoridad competente para garantizar y vigilar el cumplimiento del Real Decreto-Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera para que adopte las medidas y acciones preventivas o de reacción. Entre esas medidas destacan actuaciones de control, auditoría y supervisión necesarias para verificar que los servicios de pago que la entidad bancaria Unicaja Banco puso a disposición de sus clientes garantizaron en todo momento los requisitos que exige el citado real decreto-ley.

Recomendaciones

El Instituto de Consumo de Extremadura ha recordado que es aconsejable no abrir mensajes de usuarios desconocidos y eliminarlos directamente, no contestar a los SMS y no seguir el enlace ni descargar ninguna aplicación. Además, se debe revisar la URL que aparece en el SMS o en el correo electrónico y también en el navegador si se ha hecho clic, y no facilitar ningún tipo de información personal.

En caso de duda, lo aconsejable es consultar directamente con la entidad implicada o con terceros de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Oficina de Seguridad del Internauta del Instituto Nacional de Ciberseguridad.

Si el cliente ha abierto el enlace y ha facilitado los datos de acceso (usuario y contraseña) o cualquier otro dato de carácter personal o financiero, se recomienda contactar lo antes posible con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales para informarles de lo sucedido y cancelar todas las posibles transacciones que se hayan podido efectuar. Asimismo, hay que modificar la contraseña en la banca online y en todos aquellos servicios en los que se utilice la misma clave.