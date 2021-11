Sanidad y autonomías debaten este miércoles el pasaporte covid y los aforos en actos deportivos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas vuelven a reunirse este miércoles a primera hora de la tarde en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con un orden del día que incluye la evolución de la pandemia en un momento de incremento de los contagios, la campaña de vacunación y la revisión de las medidas anticovid en los eventos deportivos.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron el pasado 27 de octubre mantener hasta el 30 de noviembre los aforos vigentes en eventos deportivos, que son del 100 % en recintos abiertos y de un máximo del 80 % en instalaciones cerradas. En ese momento, la incidencia de la covid era inferior a los 50 casos. Ahora roza los 140 por cada 100.000 habitantes en 14 días.

El Consejo Interterritorial se reúne hoy a las 15.30 y de nuevo de forma telemática, horas después de que la Comisión de Salud Pública diera luz verde al nuevo semáforo covid que relaja los umbrales de riesgo que miden el nivel de alerta de la pandemia, pero sin definir las restricciones que irán aparejadas a cada uno de ellos.

Este es uno de los temas de fondo en la gestión de la pandemia que están sobre la mesa, junto con las peticiones de implantación del pasaporte covid para diversas actividades en varias comunidades autónomas, una medida que no logra un consenso general sobre su utilidad y que no siempre consigue el aval judicial para su aplicación.

Extremadura no quiera aplicar el pasaporte, y además seguramente la Justicia no le dejaría pues el Tribunal Superior autonómico se ha mostrado bastante duro con propuestas anteriores como toques de queda reducidos, que fueron tumbados entre los magistrados y la Fiscalía

Vacunación

Los responsables sanitarios podrán comentar este nuevo semáforo (al que se abstuvieron Galicia y Madrid, según han manifestado ya sus respectivas consejerías), y analizar también la campaña de vacunación, que parece que se ha acelerado entre los indecisos en aquellas comunidades que, como Cataluña y Navarra, quieren implantar el pasaporte covid en diversas actividades.

En cualquier caso, España sigue a la cabeza en vacunación en Europa, a la espera de lo que decida esta semana la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna para los menores de 12 años, y ya con la mirada puesta en pinchar las dosis de refuerzo a los españoles de entre 60 y 69 años.

En el orden del día también figuran otras cuestiones a debatir, entre ellas la financiación de programas de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de los medicamentos. También se tratará el desarrollo del plan nacional de donación de médula ósea por importe de 28.198.679,52 euros.

Tras esta reunión, se celebrará una sesión conjunta con la Conferencia Sectorial de Medioambiente, en la que se prevé aprobar el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente.

De todo ello informará la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta tarde en una rueda de prensa conjunta con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.