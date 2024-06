La Ruina és un xou conduït per Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes. En ell, tant assistents com convidats especials comparteixen en públic la seva anècdota més enutjosa. El format és un dels podcast d'humor més escoltats i amb més èxit a les seves gravacions en viu. Al FIC estaran acompanyats de la reconeguda periodista Gemma Nierga. Perquè tots tenim (com a mínim) una ruïna que el món mereix escoltar.