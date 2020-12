El Estado toma posesión del Pazo de Meirás tras 82 años de ocupación franquista

El Pazo de Meirás es ya patrimonio de todos. El Estado tomó este jueves posesión formalmente de la propiedad enclavada en Sada (A Coruña), que fue refugio literario de Emilia Pardo Bazán antes de convertirse en escenario estival de la dictadura y, luego, en dominio privado de la familia de Francisco Franco. Bajo custodia pública también quedarán, hasta que haya sentencia firme, todos los bienes, muchos de incalculable valor, que hay en el interior del singular castillo de tres torres y sus jardines. Tan indignados están los herederos del dictador que decidieron dar plantón a las administraciones públicas. No acudieron al acto de entrega. “Para no prestarse al circo, no nos iban a dejar retirar nada”, explicó en una emisora uno de los nietos, Francis Franco.

El plantón de los herederos del dictador no alteró la agenda oficial para entregar la mansión, por sentencia judicial y con carácter provisional, pero sí hubo una novedad en cuanto a los 697 bienes catalogados por orden judicial en el interior del pazo y sus jardines. La Abogacía del Estado decidió hacer constar que dos de esos bienes -la Casa de las Conchas y el pequeño hórreo anexo- "no forman parte de lo revindicado por la administración". La jueza Marta Canales, autora del histórico fallo que otorga al Estado la emblemática propiedad con la que se había hecho el general golpista en plena Guerra Civil, decidió dar un plazo de 20 días a la administración para determinar qué bienes han de ser entregados a los Franco. Fue ella también la encargada de poner en manos de la abogada del Estado Consuelo Castro las llaves del recinto.

En la víspera de la entrega del Pazo, otro de los nietos de Franco, Jaime, se encargó de ir hasta Sada para “despedir a los criados”, el matrimonio de guardeses que habitan en la propiedad, y dejar las llaves en el juzgado número uno de A Coruña. Mientras las administraciones públicas estaban reunidas este miércoles en A Coruña para decidir el uso y gestión de las Torres de Meirás, el nieto de Franco las recorrió una última vez con un equipo del periódico ABC para hacer un amplio reportaje gráfico del interior del inmueble y relatar la “tristeza brutal” de la familia por tener que entregarlo tras ocuparlo 82 años.