Detenido en un altercado con la policía el profesor de la Universidad de Santiago que justificó a 'la manada'

Luciano Méndez, profesor de la Universidad de Santiago que en los últimos años se ha hecho célebre por sus declaraciones machistas - realizadas en sus clases o a través de los medios de comunicación- fue detenido este jueves en la capital gallega tras agredir a dos agentes de policía. Los funcionarios le habían advertido que no podía estacionar su vehículo en una zona prohibida (próxima a la comisaría de la Policía Nacional). El docente inició una discusión en la que terminó agrediendo a los agentes, que resultaron heridos, siendo finalmente reducido.

En las últimas semanas Méndez ha publicado en Facebook varios vídeos manifestando su apoyo a los integrantes de 'La Manada' , considerando que no hubo violación, sino sexo consentido, y acusando a la víctima de haber presentado una denuncia falsa. Este mismo jueves (poco antes del altercado policial) publicó una nueva entrega, en el que se reafirma en sus posiciones previas sobre la mujer agredida sexualmente, afirmando que "me niego a llamarla víctima" y señalando que "iba buscando marcha".

Méndez respondió también a la decisión de la Universidad de Santiago de remitir a la Fiscalía la investigación que ha venido realizando sobre sus vídeos, por si pudiesen constituir un delito de odio contra la víctima de la violación. "A mi no me da un tirón de orejas nadie. Yo tengo la razón", afirma el profesor. La USC, en todo caso, ha dejado claro que no puede sancionarlo, al no haber realizado estas declaraciones en el aula.