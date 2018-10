Google veta los anuncios de eventos en gallego

"Rechazado. Idioma no disponible. Idioma: gallego (España). Este fue el mensaje que organizadores del festival Cantos na Maré recibieron de Google después de intentar contratar sin éxito una campaña de publicidad con la multinacional para difundir una edición más del evento de la música y de la lusofonía que se celebrará desde el próximo jueves en Pontevedra.

En su intento por promocionar el certamen, gestores de publicidad para Cantos na Maré empezaron los trámites para contratar una campaña a través de Google Ads, la antigua Google Adwords, servicio de la empresa por la que ofrecen anuncios patrocinados a potenciales anunciantes y que es su principal fuente de ingresos. Técnica habitual en promociones de eventos, los organizadores cumplieron con los trámites normales a la espera de que el gigante de la Internet comprobara y validase el anuncio.

"Es el procedimiento habitual: haces el anuncio, lo envías, pagas y luego ellos te mandan un mensaje con el estado porque tienen que comprobar que no contenga palabras inapropiadas y cumpla con unos requisitos mínimos. Nuestra sorpresa fue cuando leemos en el aviso que no lo aceptaban por estar en gallego", dicen fuentes de la organización, que recibieron además un correo electrónico que explicaba el motivo del rechazo: "Idioma no admitido. Gracias por él interés mostrado en publicar anuncios con Google Ads. Aunque actualmente no trabajamos con todos los idiomas, estamos haciendo todo lo posible para que el servicio de Google Ads pronto esté disponible en más idiomas".

Cartel de Cantos na Maré 2018

En el intento por pasar el filtro, la organización buscó elaborar el anuncio --suelen ser cortos y con muy pocas palabras-- incluyendo palabras que fuesen gallegas, pero coincidentes con el castellano. Tampoco resultó. Así, se pusieron en contacto con la propia compañía, que les explicó que los equipos de Google "no están optimizados para el gallego" y que el problema surgía de la página web a la que redirigía el enlace del anuncio, la propia de Cantos na Maré, por estar escrita únicamente en lengua gallega.

"El sistema no está adaptado para el gallego y como la web de destino está en gallego, no funciona", explicó a los organizadores Google, compañía que a través de Google Ads ofrece los anuncios patrocinados de dos maneras: aquellos que aparecen en la página de resultados del buscador junto a las búsquedas y que se diferencian de los resultados orgánicos porque incluyen la palabra anuncio en color verde junto a la URL; y en forma de banners en diferentes webs que forman parte de la denominada Red de Display de la firma, siendo estos anuncios más flexibles y variados que los que aparecen en el buscador.

En la propia web de ayuda de Google Ads se aclara que la interfaz está "disponible en 44 idiomas" entre los que se incluye, además del español y el portugués, el catalán. Con todo, aclara que este listado de idiomas admitidos "son diferentes de aquellos a los que se pueden orientar los anuncios". A pesar de que la multinacional sí presta otros servicios en lengua gallega, como el de traducción, no todos sus servicios tienen el gallego entre sus opciones. Ni siquiera para contratar publicidad.

Desde Cantos na Maré aseguran que esta política de Google "tiene unas implicaciones que van más allá" del festival. "Está estableciendo un campo vedado para el idioma de un país entero. Y resulta paradójico que suceda con Cantos na Maré, que es exactamente lo contrario: un espacio de encuentro de lenguas, culturas y países", explica la organización.

Cantos na Maré recuerda que "nació alrededor de un espacio lingüístico y cultural, el de la lusofonía" y que "evoluciona incorporando más lenguas, más propuestas, más ideas, más expresiones culturales". "Google está haciendo lo contrario cuando nos dice que veta nuestra publicidad por tener nuestra web en gallego", insiste, tras anunciar que la organización está analizando qué hacer para ayudar a corregir este problema, porque no es un problema de Cantos na Maré, es un desprecio a la lengua de un país, del nuestro". Este diario ha intentado recabar la versión de la empresa tecnológica sin, por el momento, haber obtenido respuesta.