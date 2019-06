La Ría de Arousa se moviliza para evitar que la Xunta vierta 330.000 metros cúbicos de lodos

La Ría de Arousa presume de ser la más rica de toda Europa. En sus bateas se produce, por ejemplo, el 67% de todo el mejillón de España, en sus playas trabajan el 44% de todas las mariscadoras a pie de Galicia y su flota pesquera está formada por 1.709 buques. Por eso, cada vez que este importante sector económico ve amenazada su fuente de riqueza -por ejemplo durante la marea negra del Prestige, la amenaza de las balsas de residuos de la mina de Touro o la presentación de la polémica Ley de Pesca y Acuicultura- la movilización es rápida y contundente.

Hace unos días se dio a conocer que Puertos de Galicia -organismo dependiente de la Xunta- había autorizado el proyecto para la descarga de 330.000 metros cúbicos de lodos procedentes del futuro dragado de la Ría de Pontevedra en un espacio situado en la bocana de la Ría de Arousa, a dos millas de la Isla de Sálvora. Sálvora forma parte, junto con Cíes y Ons del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. De inmediato partidos políticos, entidades ecologistas, cofradías de pescadores y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) alertaron del perjuicio que estos residuos podrían provocar a los bancos marisqueros de la ría.

Los lodos iban a ser depositados en un comienzo en las proximidade de la Isla de Tambo, en la Ría de Pontevedra, pero la protesta de las cofradías de esa zona hizo que Portos de Galicia optara por trasladar el problema a Sálvora. Allí existe desde hace tiempo un punto de vertidos que ya había sido denunciado en otras ocasiones. La autorización para el vertido aún no es oficial y necesita, entre otros, del visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente.

A la vista de las críticas generalizadas, la Xunta pidió este lunes "que no se alarme de manera injustificada sobre esta actuación", afirmando que aún no se ha adoptado una decisión definitiva "a la espera de los informes encargados para su diseño". La Consellería del Mar afirma que decidió cambiar el punto de vertido de los residuos del Lérez "tras comprobar que este asunto, el del punto de vertido, era el principal problema que bloqueaba el proyecto". La Xunta señala que "ante esta situación, se está verificando la posibilidad de verter en puntos situados fuera de la ría y ya autorizados en ocasiones anteriores con el objetivo de agilizar la tramitación", señala en referencia al entorno de la Isla de Sálvora.

De confirmarse, el vertido se produciría en un punto que viene siendo utilizado desde hace 30 años para depositar este tipo de residuos. Este lugar acumula ya cinco millones de metros cúbicos de sedimentos y se encuentra en el mismo canal de entrada de la ría, un espacio por lo que penetra una corriente oceánica que es fundamental para asegurar la riqueza biológica de la Ría de Arousa.

Xaquín Rubido, presidente de la PDRA, subraya que la actual montaña de sedimentos ya está provocando problemas en la ría, en parte porque parte de los residuos se quedan en la superficie, enturbiando las aguas. La PDRA le reclama al Gobierno central la "clausura inmediata" de ese punto vertido, solicitando conocer los estudios realizados sobre impacto ocasionado en los últimos años por los más de 5 millones de metros cúbicos de lodos allí depositados.

La PDRA advierte, además, de que los depósitos procedentes de la Ría de Pontevedra serían mucho más grandes y producirían un perjuicio mayor, alertando asimismo de la posible presencia de elementos contaminantes, dada el origen urbano e industrial de los lodos que se arrojarían en el entorno de Sálvora (retirados de las proximidades de la Celulosa de ENCE). La Xunta, por su parte, asegura que en todo caso los lodos que allí se depositarían serían "inocuos para el entorno.

Para el diputado del BNG en el Parlamento gallego, Luis Bará, el anuncio del vertido de los lodos en la fosa de Sálvora "crea un problema donde no lo hay" y, además, no acelera la realización del necesario dragado de la Ría de Pontevedra: "la Xunta busca excusas y lanza globos sonda para justificar una nueva paralización del proyecto", dice. Mientras, para los diputados de En Marea Paula Quinteiro, Flora Miranda y Marcos Cal, "no parece razonable que se rechazara Tambo por el impacto que supondría para su entorno y su producción marisquera, y que la solución sea depositarlos en la ría mas productiva del mundo". Los tres parlamentarios reclaman "una alternativa a Sálvora" para el depósito de lodos procedentes de Pontevedra.