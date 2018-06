Todas las diputadas de la oposición gallega exigen disculpas a Feijóo por decir que la líder del BNG "está muy necesitada"

"La verdad es que me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada; le he dicho que no se parezca a usted. Pero, evidentemente que usted todavía lo está más, señor Villares". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inició en estos términos la respuesta al portavoz de En Marea, Luís Villares, en el marco de la última sesión de control en el Parlamento gallego. Inmediatamente después, Feijóo agregó: "Señora Pontón, retiro lo que acabo de decir" sin aclarar a qué 'necesidad' de la portavoz del BNG se había referido. Mientras, en las bancadas de la oposición se extendían las protestas.

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, con la que Feijóo había debatido pocos minutos antes, reclamó sin éxito la aplicación del Reglamento ante lo que consideró una expresión de "machismo repugnante" que, como "mínimo", exigía una petición formal de "disculpas". Esas disculpas no han llegado y ahora quienes las reclaman son todas las diputadas de la oposición.

En un comunicado conjunto, las 18 diputadas de En Marea, PSdeG y BNG expresan su indignación "como mujeres, después de la expresión machista usada por el presidente". La frase dirigida a la líder del Bloque, afirman, resulta "inaceptable" y "nos humilla a todas", más todavía porque "se pronuncia por el presidente en una sesión institucional del Parlamento". "Ante el machismo no podemos callar ni pasar página como si no hubiese pasado nada" y, ya que "lo mínimo sería una disculpa pública, el señor Feijóo todavía puede emendar su error".

"La igualdad y el respeto a las mujeres son principios básicos, que están recogidos en nuestro marco legal y político" y "si no son aplicados en nuestro día a día se reducen a papel mojado", resaltan todas las diputadas de los tres grupos de la oposición gallega. "En el mismo año en el que las mujeres gallegas han expresado su disconformidad en las calles contra el machismo", las personas que componen las instituciones "debemos reforzar nuestro compromiso con la igualdad", reflexionan. Y eso, resaltan, tiene que "comenzar por nuestras propias conductas".

Las diputadas de En Marea, PSdeG y BNG creen que "lo sucedido no puede pasar con nuestro silencio" porque el comentario de Feijóo sobre Pontón en la respuesta a Villares "trasciende, con mucho, el marco de la disputa dialéctica" y "ofende a todas las mujeres". El presidente, afirman, "nos debe una disculpa a todas las que somos diputadas y a las que no" para así "enmendar lo sucedido que, por desgracia, va más allá de lo excepcional". Sus intervenciones, destacan, tienen mayor eco "por su responsabilidad y atribuciones políticas y simbólicas" y por eso las disculpas también lo deben tener, concluyen.