“No me votes”: el mensaje final de Alfonso Rueda en el debate se vuelve contra él en las redes

Conseguir un mensaje impactante para el minuto de oro de los debates, ese último minuto en el que cada candidato cierra su intervención sin riesgo de ser interrumpido, se está convirtiendo en algo cada vez más difícil. Como siempre se utiliza para pedir el voto, alguien en el equipo de Alfonso Rueda decidió que sería una buena idea darle la vuelta, y aprovechar la intervención final -especialmente, porque él era el último en hablar- para lanzar una última pulla a sus rivales. Seguro que en su cabeza sonaba espectacular.

“Si quieres un presidente que te engañe, no me votes; si quieres un presidente que te quite lo tuyo para dárselo a los independentistas, no me votes; si quieres un presidente que divida a los gallegos entre sí y nos separe del resto de los españoles, no me votes”. Después, el candidato popular enumeró los motivos por los que sí habría que votarle, pero el daño ya estaba hecho.

Las redes tenían su presa y el rostro serio de Rueda pidiendo desde la pantalla “no me votes” comenzó a correr como la pólvora de móvil en móvil. Varios de los montajes lo combinaban con otro momento del debate que también le salió rana a Rueda: cuando invitó a la gente a leer el programa electoral del BNG.

Se queres menos e peores servizos na sanidade pública galega #NonMeVotes pic.twitter.com/k622dumPPd — Xum (@JuanaurisX) 6 de febrero de 2024

Los Simpson siempre valen para todo. Y más si se combinan con MC Hammer.

Y después está la posibilidad de intercambiar el orden de las frases. El resultado estaba cantado:

No sólo internautas más o menos anónimos viralizaron el mensaje. Los rivales políticos no podían dejar pasar la ocasión: no lo hicieron ni las juventudes del BNG, Galiza Nova...

... ni tampoco el PSdeG. Lara Méndez, exalcaldesa de Lugo, es la número dos por esa provincia:

E incluso entre aquellos que no son aficionados a la edición de vídeo, la sorpresa del último minuto fue mayúscula.

Un candidato dicindo no minuto de ouro “non me votes”.



Ten que ser cousa de meigas en non entender nada de comunicación no 2024. — Diego E. Barros (@diegoebarros) 5 de febrero de 2024

Muchos se lo vieron venir... y acertaron. Queda claro que Rueda no fue uno de ellos.

Moi ben Rueda dándolle aos equipos de redes da oposición a oportunidade de traballar cun video no que di "non me votes" #DebateCRTVG — Duarte Romero Varela (@Xan_Guindan) 5 de febrero de 2024