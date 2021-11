Feijóo califica de "escandaloso" el anuncio del Gobierno para juzgar los crímenes franquistas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cree que la intención del Gobierno central de buscar una vía para juzgar los crímenes del franquismo es una maniobra de distracción: "Me parece escandaloso que cada vez que hay un problema saquen un tema de la chistera para desviar la atención".

El barón gallego del PP ha considerado que el Gobierno actual tiene unas "habilidades muy superiores" a las de anteriores equipos, pero en lo que él entiende que es generar otros debates cuando se ve en "apuros".

A pesar de que hay varios pronunciamientos internacionales que han recordado a España su obligación de investigar los crímenes franquistas, Feijóo cree que esta no es una preocupación para los ciudadanos: "A mí no me ha parado nadie para hablarme de este asunto". Las inquietudes que dice que le trasladan se centran en los precios, la crisis industrial gallega o el incremento de las cotizaciones para cubrir las pensiones.

El presidente gallego cree que este es momento de "menos cortinas de humo" y ha manifestado que no va a participar en lo que considera que es "un desvío de la atención". Este mismo motivo ha alegado para no hacer una reflexión sobre el significado que tiene para la memoria de España la fecha del 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. En un momento en el que se debate sobre asuntos como las pensiones de jubilación, Feijóo tacha de "falta de respeto a la inteligencia de la gente" que se ponga el foco en la ley de amnistía del 77.