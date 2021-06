Feijóo se excusa en los protocolos del Vaticano para no ir a la manifestación de Colón este domingo

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha excusado en los protocolos del Vaticano para no asistir el domingo a la protesta convocada a mediodía en la madrileña plaza de Colón en contra de los indultos a los políticos independentistas catalanes presos. Feijóo ya había anunciado que no estaría en la cita, en la que el líder del PP, Pablo Casado, volverá a coincidir con los dirigentes de Vox y Ciudadanos, al igual que hace dos años, cuando se tomó la conocida como foto de Colón. El barón gallego sí acudió a la convocatoria en 2019, pero no va a repetir.

"Son las fiestas de Salamanca" o "motivos personales": las excusas de los barones moderados del PP para no ir a Colón

Se ha escudado en las normas que fija el Vaticano para las audiencias con el Papa y las obligaciones de este tipo de encuentros para justificar su ausencia. La manifestación es el domingo, 13 de junio, y su cita para ver al pontífice no es hasta el día siguiente. A lo largo de la jornada en la que está convocada la protesta de Madrid hay varios vuelos que conectan la ciudad con Roma, varios de ellos por la tarde. No obstante, Feijóo ha aclarado que no va a hacer cambios en el vuelo que tenía previsto. El avión sale el domingo a las 9.30 horas de Vigo. “Cuando uno va a Roma hay algunos contactos adicionales a los del santo padre. Están los embajadores y están otras autoridades eclesiásticas gallegas que fueron importantes, junto con el arzobispo de Santiago, para conseguir esa audiencia”, ha indicado.

Los datos sobre este viaje que elimina la posibilidad de una segunda foto de Feijóo en Colón se han ido dando poco a poco. Primero el presidente gallego aseguró que tenía un vuelo el domingo antes de la protesta y no fue hasta unos días después que reveló el destino. La demora, ha alegado, se debe a que los protocolos de las entidades que han invitado a la comitiva gallega “se tienen que cumplir” y había “un compromiso de que se iba a informar de ello de acuerdo con los protocolos del Vaticano”.

Feijóo, que hará el viaje como presidente de la Xunta, ha indicado que no tiene “inconveniente” en mostrar los billetes, pero ha afeado las preguntas de los periodistas al respecto: “No creo que tenga mucho interés mediático”.

No es el único de los barones del PP que no van a estar el domingo en la manifestación. Tampoco irán a Colón otros dos representantes del que se considera un sector más centrista del partido: el andaluz Juan Manuel Moreno hizo alusión a “motivos personales” y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que son las fiestas de Salamanca. Con Casado sí estarán la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el murciano Fernando López Miras.

Sobre el contenido de su audiencia con el papa, Feijóo ha indicado que no tiene cerrado qué mensaje va a trasladarle, más allá del agradecimiento por extender el Año Santo a 2022. Ha revelado que la petición inicial de la Xunta era llevarlo solo hasta el 25 de julio del año que viene. Antes de ver al pontífice tendrá “intercambios de ideas en diferentes salas del Vaticano” con personas del entorno de la Secretaría de Estado para preparar el encuentro.