Feijóo justifica ahora la ausencia de mujeres en la sociedad para los fondos europeos con que la composición aún no es definitiva

La foto del consejo de administración de la recién creada sociedad público-privada para impulsar los proyectos gallegos que aspiran a financiarse con los fondos europeos de reconstrucción no muestra a ninguna mujer. Una vez publicada, varias voces criticaron este aspecto, entre ellas la presidenta de la Diputación de Pontevedra. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado que no haya mujeres con que los órganos de dirección no son todavía los "definitivos".

"Puedo confirmar y confirmo que hay mujeres pendientes de la autorización del organismo al que pertenecen", dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta, celebrada este viernes. Por ello ha rechazado las críticas y ha pedido que no se evalúe este aspecto mientras no se presenten el consejo de administración y los órganos de dirección definitivos.

Las aclaraciones llegan varios días después de la presentación del consejo de administración, en la que no se informó de que la composición podría variar. La nota remitida a los medios el pasado lunes indicaba que este órgano de gobierno estaba formado por nueve miembros. El presidente es el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, y el vicepresidente, Francisco Botas, que es el consejero delegado de Abanca. Entre los consejeros aparecen más responsables del Ejecutivo gallego: Valeriano Martínez y José González, titulares de los departamentos de Facenda y Medio Rural. Junto a ellos más nombres masculinos: Emilio Bruquetas (Reganosa), José Eduardo Álvarez-Naveiro (Abanca), Eduardo Cortizo (Abanca), Fernando González-Laxe (expresidente de la Xunta y catedrático de Economía Aplicada) y Santiago Lago (catedrático de Economía Aplicada).