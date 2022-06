Feijóo reclama que el Parlamento de Galicia le pague 1.500 euros por diez días en los que no pisó la institución

Alberto Núñez Feijóo solicitó el pasado 14 de mayo la dedicación exclusiva como diputado en el Parlamento de Galicia. Su reclamación pretendía cubrir los diez días que mediaron entre su salida de la presidencia de la Xunta y el momento en el que el Senado le acogió como miembro de la Cámara Alta. El calendario para su desembarco en Madrid, en principio, apuntaba a la posibilidad de que Feijóo tuviera que asumir diez jornadas sin un pagador pero finalmente ha conseguido evitarlo: ni un día sin sueldo público.

Durante esa semana y media para la que Feijóo reclamó su salario íntegro como diputado, el líder del PP no pisó el Parlamento de Galicia ni una sola vez. Lo abandonó el día 14 y solo volvería a su escaño el 24 de mayo. Aquel día el Pleno lo nombró senador por designación autonómica con los votos a favor del PP y las abstenciones de PSOE y BNG.

El salario reclamado por el político del Partido Popular por aquellos días apenas supera los 1.500 euros. La cuenta sale de sumar la asignación fija de 2.067 euros y la “ayuda de coste” a la que tienen derecho los diputados mensualmente. Esta última está fijada en 2.587 euros. Esos diez días de sueldo y cotización como parlamentario gallego reportaron a Feijóo 1.500 euros.

Los expertos consultados en el Parlamento gallego aseguran que el movimiento del líder del PP es acorde con la ley. Durante sus 13 años como presidente de la Xunta nunca cobró su salario de diputado ya que ambas nóminas son incompatibles. Sólo cuando Alfonso Rueda lo sustituyó en el cargo se acordó de que había otro sueldo público esperándole, aunque solo fuera por una semana y pico. Las normas que rigen las retribuciones de los diputados en régimen de dedicación exclusiva no vigilan si los parlamentarios cumplen alguna de las funciones por las que se les paga. No dejan de recibir el sueldo si no asisten a los plenos y tampoco nadie les penaliza si no redactan proyectos o leyes. En el caso de Feijóo no hubo incomparecencia alguna porque durante esas jornadas la cámara gallega apenas tuvo actividad.

Quien sí la tuvo fue el propio Feijóo, pero frecuentemente lejos de Galicia y representando al PP. Lo que sigue es el repaso a su agenda, según las convocatorias públicas del Partido Popular, en los días en los que su empleador era el Parlamento gallego, informa Aitor Riveiro:

15 y 16 de mayo: Feijóo no tuvo agenda. Eran los días en los que el líder del PP aseguraba que estaba tramitando su empadronamiento en Madrid y ultimando su mudanza a la capital.

17 de mayo: El Día das Letras Galegas Feijóo reaparece pero lo hace en Ceuta, a 1.025 kilómetros de Santiago de Compostela. Allí presidió la junta directiva local del Partido Popular.

18 de mayo: Feijóo cruza el Estrecho de Gibraltar para asistir en Sevilla a un acto con empresarios de la mano del candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla.

19 de mayo: Feijóo, de nuevo en Madrid. Preside el comité de dirección del Partido Popular.

20 de mayo: Sin agenda.

21 de mayo: De vuelta en Madrid, Feijóo clausura el Congreso del Partido Popular que nombra a Isabel Díaz Ayuso como primera figura de la formación en esa comunidad autónoma.

22 de mayo: Pontevedra. Feijóo clausura el congreso del Partido Popular de Galicia que refrenda a Alfonso Rueda como su sustituto también en el poder orgánico de la formación gallega.

23 de mayo: Otra vez en Madrid. Feijóo preside la reunión del comité ejecutivo nacional del PP.

24 de mayo: Primera aparición en el Parlamento de Galicia tras 10 días de sueldo. El líder del PP llega a la cámara autonómica y ocupa su escaño por última vez. Lo hace para asistir a la votación que lo designará como senador. Ese mismo día presenta su renuncia como parlamentario autonómico.

En conversación con elDiario.es, los portavoces del líder del PP no dan detalles sobre los motivos que le llevaron a reclamar un sueldo de un Parlamento en el que no trabajaba. Como única explicación el PP asegura que durante aquellos días Feijóo aún era diputado autonómico y que se limitó a reclamar un sueldo al que tenía derecho.

El escrito en el que Feijóo solicitaba su nueva y breve nómina entró en el registro del Parlamento de Galicia el 20 de mayo. En ese documento solicitó expresamente que los efectos de la solicitud debían hacerse constar a fecha 14 de ese mismo mes. El documento no será público hasta que lo evalúe la Comisión del Estatuto del Diputado de la cámara gallega, el órgano que debe revisar la reclamación dineraria del líder del PP.

Esa misma comisión está a la espera de que Feijóo les haga llegar la declaración de bienes que debe presentar con motivo de su renuncia. El reglamento a nivel autonómico otorga al diputado saliente un plazo de 30 días para presentarla. Se trata de un documento que el líder del PP ya presentó en el Senado, con ocasión de su toma de posesión como miembro de esa cámara. De esa declaración se extrae la conclusión de que Feijóo consiguió aumentar su patrimonio en más de 600.000 euros en los últimos dos años que su equipo atribuye a la venta de un chalé en las Rías Baixas. De momento, la única cifra que el Parlamento Gallego tiene sobre la mesa es otra: los 1.500 euros que el político conservador pretende cobrar de un Parlamento que ni pisó esos días ni tenía actividad programada.