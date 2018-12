Miles de personas se manifiestan en Vigo contra la Xunta en demanda de una atención sanitaria “digna”

Una masiva manifestación, bajo el lema de "Por la dignidad de la Atención Primaria", recorrió en la noche de este jueves las calles de Vigo exigiendo a la Xunta respuestas a los problemas asistenciales que desde hace tiempo viene presentando la mayor área sanitaria de Galicia. La marcha partió del Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Pizarro (situado en las instalaciones del antiguo Hospital Xeral), para finalizar en el centro de la ciudad, en la calle Urzaiz. Los y las asistentes, procedentes de todos los ayuntamientos del área metropolitana viguesa, portaban pancartas en las que se podía leer "Con nuestra salud no se juega", al grito de "Feijóo, atiende, la sanidad no se vende", "Sanidad, pública y gratuita" o "Gerente, atiende, la Primaria no se vende".

La manifestación fue convocada por los 25 jefes de servicio de los centros de salud del área sanitaria de Vigo que presentaron su dimisión hace dos semanas por el “deterioro sanitario” de la Atención Primaria, una denuncia que ha sido refrendada y apoyada después por muchos otros colectivos sanitarios como el de médicos en general, los profesionales de los PAC, las plataformas por la sanidad pública, así como la oposición y los sindicatos.

Ha sido un clamor, de nuevo, al que se unieron cerca de 40.000 personas, según la policía local, y en medio de la Navidad. Y no será la última movilización. La presidenta de la junta de personal del área sanitaria de Vigo, María José Diéguez, ya ha anunciado otra manifestación para el 24 de enero. La de este jueves fue la más concurrida en la ciudad desde que en mayo de 2016 otra marea humana saliese a defender la sanidad pública.

Imagen de la marcha a su salida Marea de Vigo

La masiva marcha de este jueves vuelve a poner de manifiesto los graves problemas que lleva sufriendo la sanidad en Galicia, deteriorada poco a poco desde hace años y cuya situación había provocado ya importantes movilizaciones antes. Las quejas en los diferentes ámbitos son siempre las mismas: falta de medios y personal, recortes, colapso, precariedad… Y de fondo, la dejadez en el sistema público. La manifestación reunió a miles de ciudadanos, pero hace meses que se llevan movilizando los profesionales de las ambulancias, de los Puntos de Atención Continuada, de las Urgencias o de la Atención Primaria. Con mayor o menos impacto, las protestas son constantes.

“Por la dignidad de la Atención Primaria”. Ese fue el lema que encabezó una marcha centrada en un ámbito en el que el personal se queja de la obsolescencia del material empleado, de la sobrecarga de los médicos de familia (llegando a atender en algunos casos a hasta 60 pacientes en un día), las listas de espera elevadas, la precariedad de los doctores más jóvenes o la falta de sustitutos.

Una de las pancartas que desfilaron en la manifestación de Vigo Eva Solla

Pero antes de la manifestación, este mismo jueves, profesionales de los PAC se concentraron ante las puertas del Parlamento de Galicia. Volvieron a reclamar más personal y medios después de meses de protestas y huelga. Con todo, Feijóo acusó a la oposición de “hacer política” pocas horas antes de la marcha de Vigo y dio por hecho que “los problemas y tensiones” del sistema sanitario gallego se podrán superar “con humildad, gestión y verdad”.

Mientras, en la comisión de investigación sobre la sanidad pública que se celebra en el Parlamento gallego, el jefe de servicio de Atención Primaria de A Estrada, donde el pasado verano falleció un paciente mientras esperaba a ser atendido, denunció la “frecuencia” con la que los centros sanitarios se quedan sin atención médica por culpa de la actual organización de la Atención Primaria, un sistema del que denunció su “delicada situación”. Ante esto, pidió más recursos tras tratar la problemática de la falta de médicos de un PAC cuando estos deben atender una emergencia fuera.