Música entre relámpagos, filosofía y una historia del dinero sucio: elDiario.es celebra 11 años de periodismo libre

El colectivo Alouette Machine se desplaza por Galicia con una hermosa imprenta de tipos móviles. Madera, plomo y tinta, escritura mecánica, una celebración del oficio material, la prehistoria del periodismo tal y como es. Este sábado, 9 de septiembre, acamparon en la Praza de María Pita de A Coruña, epicentro del Festival de las Ideas y las Artes organizado por elDiario.es, y llamaron a los pequeños del lugar a pensar en qué les gustaría ser. Zapatero de tortugas, cazador de eólicos, bailarina del arco iris, respondieron algunos. La quimera, nada más antitético de lo que debería ser contar noticias y sin embargo algo de quimérico existe también en la profesión. “Sería positivo que en el debate político no hubiese tanta distancia entre lo que pasa y la declaración pública”, había deseado Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en el encuentro de apertura del festival. Quimeras, al fin y al cabo.

Sobre ellas se discutió una y otra vez en las mesas y debates del encuentro -sobre inteligencia artificial, sobre la libertad de expresión, sobre filosofía. Pero las ideas y la cultura van más allá. También las quimeras: la garantía total de que no lloverá en Galicia en septiembre, porque la mayoría de la programación era al aire libre. No pasó. Los conciertos del viernes, Pamela Rodríguez y León Benavente, tuvieron que entendérselas con las tormentas del final del verano. La primera se vio obligada a parar su actuación cuando el viento decidió que el agua no debía caer solo de arriba a abajo. Pero es Galicia. Si hay paciencia, lo del tiempo se arregla, cambia y vuelve a cambiar.

El actor Carlos Blanco, que ha conducido todo el festival con su particular festival de retranca, se subió entonces al escenario -“voy con cuatro vinos abordo, aviso”- y, tras improvisar una explicación de la relación de los gallegos con Zamora -la provincia donde se encuentra Benavente-, abrió paso al rock tecnificado de, sí, León Benavente. Cuando la banda arremetió con Ser brigada, María Pita era una fiesta. “Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor / crearon su propia sinfonía y su melodía”, cantaba Abraham Boba. Llovía suavemente, pero al respetable ya le daba igual. La jornada del sábado comenzaba temprano, a quién le importaba en aquel momento.

Y, sin embargo, eran apenas las diez y cuarto de la mañana y ya no había sillas libres en la plaza. Al palco iban a subir el escritor italiano Roberto Saviano y el periodista gallego Nacho Carretero. Moderaba Ignacio Escolar. Pero mientras disertaban alrededor del narcotráfico y su economía, la libertad de expresión y la extrema derecha, en María Pita seguían sucediendo otras cosas. Alouette Machine acababa de armar su imprenta ambulante y en la carpa, a su lado, el Fotocopista de la Pista -proyecto del artista Misha Bies Golas- familiarizaba a los niños y niñas con la fotocopiadora como herramienta creativa. El escenario principal no tardaría en acoger al pianista James Rhodes, que se despidió con una pieza de Bach “porque Bach es el puto amo”.

A esa hora la plaza era un hervidero de gente. Curiosos ocasionales que prestaban atención a lo que se decía en el palco o asistentes concienzudos que no querían perderse ni uno solo de los actos compartían espacio con las bodas que se celebraban en el monumental Palacio Municipal o con la también numerosa —sábado por la mañana, no llovía— clientela de la hostelería del lugar. Fue entonces cuando la cocinera Lucía Freitas y el actor Luis Tosar elaboraron, en riguroso directo, una empanada. Después, el festival se descentralizó. En el histórico Teatro Rosalía de Castro pronunciaron sus monólogos “inspiradores para el cambio” el actor Luis Zahera, la actriz Assari Bibang, la física Isabel Moreno y la periodista Elena Bueriberi.

La acción, y la reflexión, regresaron a María Pita. Neus Tomàs, directora adjunta de elDiario.es, organizó El rincón de pensar -así se llama la sección semanal del periódico- junto al filósofo José Antonio Marina, los periodistas Lydia Cacho y Enric González y Judit Carrera, directora del CCCB de Barcelona. Llovía de nuevo, pero nada que ver con las tormentas del viernes.

El Festival de las Ideas y la Cultura encaraba su recta final. Los podcast de Quan Zhou —Movidas varias—, Juanlu Sánchez —Un tema al día— y Javier Gallego —el mítico Carne Cruda— y el Show Mongolia, de nuevo en el Rosalía de Castro, prologaron el fin de fiesta, que correrá en la noche de este sábado 9 de septiembre a cargo de Fillas de Cassandra y Carlangas. Llueva o no llueva.