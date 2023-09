Luis Tosar conquista (o lo intenta) el paladar de la chef Lucía Freitas con una receta de empanada y mucho humor

No es tarea fácil conquistar el paladar de una cocinera con una estrella Michelin. El actor Luis Tosar lo ha intentado con Lucía Freitas y una receta de empanada salteada con reivindicación feminista y humor. La importancia de la cita quedaba clara con una frase de Freitas: “Yo hoy me casaba. He cambiado la fecha por estar aquí”.

El actor —hoy reconvertido a pinche de cocina— y la chef han compartido una hora de cocina ante una Plaza de María Pita a rebosar, entre historias familiares, de su trayectoria profesional y de la época que compartieron cuando Tosar iba a comer el menú del día a su restaurante en Santiago de Compostela. “Tengo una estrella Michelin, pero no es nada. Yo cocino, guiso”, ha dicho Freitas mientras Tosar se afanaba en amasar. Por lo que pudiera pasar, el guiso del conejo para el relleno (y alguna que otra cosa más) ya estaba preparado previamente.

Freitas, que también tiene dos soles de la Guía Repsol, ha hablado sobre su proyecto Amas da terra, para empoderar a las mujeres a través de su trabajo. “Trabajamos para dar visibilidad. En nuestra cocina somos todas mujeres. Es necesario que existan más mujeres con restaurantes propios. ¿Y qué necesitas? Seguridad. Yo misma tardé en valorar mi cocina, en sentirme segura”, ha explicado.

Tosar ha hablado, entre paso y paso de la receta, del horno de leña de la casa de su bisabuela, de la empanada que hacía su madre cuando era adolescente y de cómo su padre trabajó en una panadería, igual que el de Freitas. También ha habido tiempo para hablar del futuro y sobre si volverá a vivir en Galicia: “Lo que más echo de menos de Galicia probablemente sea la comida, los olores, la forma de vida más tranquila”, ha afirmado, aunque ha contado que no tiene intención de regresar pronto.

Como en los mejores programas de cocina, ha habido un corte y, mágicamente, el plato ya estaba horneado y listo para degustar. Si la empanada que han probado los asistentes al Festival de las Ideas y la Cultura era la que ha preparado Tosar o era otra es un secreto que quedará en A Coruña.

Monólogos, conciertos y pódcast en directo

Este sábado el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es ha arrancado con la conversación entre el escritor de 'Gomorra', Roberto Saviano, con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y el periodista y autor de 'Fariña', Nacho Carretero. También se ha debatido sobre los retos que plantea el desarrollo de la Inteligencia Artificial y se ha subido al escenario James Rhodes para charlar con la redactora jefa de Género de elDiario.es, Ana Requena.

Durante la tarde llegará el turno de los Monólogos Inspiradores del Cambio con Luis Zahera, Asaari Bibang, Isabel Moreno y Elena Bueriberi. A las 18.00 se subirá al escenario la sección de elDiario.es dedicada la Filosofía, El rincón de pensar, y a las 19.00 será el momento de escuchar podcast en directo: Movidas varias, Un tema Al Día y Carne Cruda. El día acabará con el show de Mongolia y los conciertos de Fillas de Cassandra y Carlangas.