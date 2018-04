Feijóo pide cambiar el Código Penal y considerar los incendios como terrorismo tras negar la Fiscalía que lo sean

El pasado lunes el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, negó que los fuegos de la ola de incendios del pasado octubre puedan ser considerados como terrorismo, como los calificó la Xunta. Y argumentó que para eso, más allá de que fueran intencionados, requerirían condiciones que según él no se dieron: que buscasen “ subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública o provocar estado de terror en la población, y eso no fue así”, dijo. Tras esas palabras, este jueves el presidente Feijóo pidió que se cambie el Código Penal para que los incendios intencionados tengan cabida en el delito de terrorismo.

En su rueda de prensa semanal tras la reunión de su Gobierno, Feijóo aseguró que coincide con tres de las principales conclusiones expresadas por el fiscal en el Parlamento de Galicia: que los incendios fueron intencionados, que no hubo una trama detrás de ellos y que no son terrorismo. Y matizó especialmente las dos últimas para intentar trasladar la imagen de que no contradicen el discurso contrario a ellas que venía trasladando la Xunta.

Feijóo destacó que la mayoría de los incendios fueron intencionados, pero volvió a atribuir a la propia Fiscalía las dudas sobre la posible existencia de tramas organizadas tras ellos a pesar de que su propio Gobierno y el PP alentaron las sospechas al respecto. A pesar de emplear él mismo expresiones como “nos atacaron indiscriminadamente” o “lo sucedido no es resultado de la casualidad”, vinculadas a la citada expresión de “terrorismo incendiario”, Feijóo insistió este jueves en que él nunca empleó la expresión “trama”. “De tramas hablaron otros gobiernos, el gobierno que yo presido nunca”, dijo, sin indicar qué otros ejecutivos, entre los que se sitúa el Gobierno central de Mariano Rajoy, que sí empleó esa expresión, además del bipartito de PSdeG y BNG que gobernó Galicia entre 2005 y 2009.

Sobre la consideración de los incendios intencionados como “terrorismo incendiario”, expresión que la Xunta divulgó incluso pagando anuncios en prensa, y que Feijóo alentó que tuviese repercusión penal, el presidente admitió este jueves que “no se puede hablar desde el punto de vista de reconocimiento jurídico en el Código Penal de terrorismo incendiario, y por eso nosotros defendemos que haya las modificaciones legales adecuadas para que esas actuaciones intencionadas se puedan calificar desde el punto de vista penal como delitos de terrorismo incendiario”. Un cambio que, según lo expresado por el fiscal superior, implicaría aumentar los citados criterios para que un delito sea considerado terrorismo.