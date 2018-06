Feijóo niega que el PP esté condenado por corrupción y sólo admite “graves errores de control”

“Es evidente que en el PP se produjeron graves errores de control, y por eso hay un extesorero condenado y varios alcaldes condenados” pero “no hay ninguna condena al PP por corrupción”. Así se pronunció este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, principal aspirante a la sucesión de Mariano Rajoy al frente del PP, cuando fue preguntado por toda la oposición en el Parlamento de Galicia por la condena de su partido en el caso Gürtel y cómo esta lo salpica a él así como por su propio futuro político.

Sobre la corrupción, Feijóo centró sus réplicas en el “tú más” al recordar casos de corrupción o irregularidades de otros partidos y sobre su posible marcha de la Xunta a Madrid se limitó a decir que volverá a someterse a la próxima sesión de control quincenal del Parlamento gallego: “Nos volveremos a ver el 20 de junio”, dijo. Posteriormente, en unas breves declaraciones a los medios a su salida de la Cámara, Feijóo insistió en que aún no está convocado el congreso de la sucesión de Rajoy y que no tiene nada que decir al respecto.

En la sesión de control de este miércoles los tres portavoces de los tres grupos de la oposición, Luis Villares de En Marea, Xoaquín Fernández Leiceaga del PSdeG y Ana Pontón del BNG, coincidieron en preguntarle a Feijóo cuánto tiempo va a seguir siendo presidente de la Xunta y afeándole la inestabilidad para Galicia que supone su indefinición. La oposición le recordó también diversos casos de corrupción del PP gallego y En Marea y BNG destacaron especialmente su amistad de años con Marcial Dorado, condenado por narcotráfico.

“No tengo ningún reparo en decirlo, me repugnan y lamento las corruptelas”, dijo Feijóo, para quien “es evidente que en el PP se produjeron graves errores de control, y por eso hay un extesorero condenado y varios alcaldes condenados”. Pero a continuación añadió que “lo que dice la sentencia es que no hay ninguna condena al PP por corrupción” sino que “pudo beneficiarse de un delito sin ser conocedor de él, y por eso fue multado”. Hace dos semanas Feijóo ya había reducido el caso a que Bárcenas "no fue un tesorero muy ejemplar y eso pudo contaminar al PP". Frente a ese debe, Feijóo presentó en el haber las medidas impulsadas por el PP y dijo sentirse “orgulloso del bloque legal más amplio contra la corrupción que se hizo en España”.

Feijóo también relativizó la sentencia del caso Gürtel y la calificó como “provisional” a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que se presenten contra ella. En esa línea, el presidente gallego apeló a tener en cuenta sólo “sentencias inapelables”, y recordó la del caso Filesa de financiación ilegal del PSOE hace más de dos décadas. a cada grupo de la oposición Feijóo le fue sacando casos dispares de corrupción o de simples irregularidades de PSOE, BNG o Podemos, integrante de En Marea. Lo hizo después de que los tres grupos de la oposición destacasen la implicación personal de Feijóo en casos igual de dispares.

En Marea

El portavoz de En Marea calificó a Feijóo de “mirlo blanco que tiene una historia negra”, un “curriculum en b” que según dijo está presentando ante la ciudadanía “sin foto, sin foto con Marcial Dorado”, sin dar explicaciones sobre esa amistad cuando ya era número 2 de la Consellería de Sanidad en los años 90 y s in aclarar ahora “quién era el contacto en la Delegación del Gobierno que lo informó de esas fotos” en 2004, cuando ya era conselleiro de Manuel Fraga. Villares dijo que Feijóo “oculta” también de su curriculum los efectos de sus políticas de recortes -“oculta que existen cargos del Sergas [servicio gallego de salud] investigados por homicidio imprudente” por demoras de medicamentos contra la hepatitis-, su apoyo al presidente de la Diputacion de Ourense, Manuel Baltar, en su caso archivado de acoso sexual, y casos de corrupción que vienen afectando al PP gallego como el Campeón o el Pokémon, el primero de ellos con un exdiputado y dos exaltos cargos del PP de Feijóo condenados sin que la Xunta se personase contra ellos.

“La pregunta no es cuándo se va a Madrid, la pregunta es cuándo va a dimitir, hombre”, le espetó Villares. La respuesta de Feijóo fue la de recordar su pasado como juez antes de ser portavoz de En Marea y decirle que “usted no puede volver a dictar una sentencia en Galicia ni en ningún Estado de derecho”. “Pídame por favor que no convoque elecciones, usted no sería candidato a nada”, finalizó Feijóo su réplica a Villares.

PSdeG

El portavoz del PSdeG recordó que uno de los condenados en el caso Gürtel, Pablo Crespo, que fue secretario de Organización del PP gallego, declaró que la caja b del partido “estaba funcionando en Galicia hasta cuando menos 2006”, cuando Feijóo llegó a la presidencia de la formación, y le pidió que aclarase “cuándo acabaron esas prácticas”. Leiceaga recordó a Feijóo viejas peticiones socialistas no atendidas como la creación de una fiscalía anticorrupción en Galicia o regular los grupos de presión,

Sobre el futuro de Feijóo, el socialista se preguntó si éste podrá en noviembre “cantar como Marta Sánchez 'el que sigue aquí soy yo'” y dijo que “no se puede ser al mismo tiempo militante de Galicia y máximo militante del PP”. “Hay aquí lo que los americanos dirían un pato cojo, porque tiene un tiempo político limitado”, y se preguntó “cómo va a impulsar proyectos estratégicos si su tiempo son meses”. Feijóo respondió a Leiceaga recordando que él mismo puede dejar de ser portavoz parlamentario si, como consecuencia de nombramientos por parte del nuevo Gobierno central socialista, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, entra en la Cámara autonómica al correr la lista electoral por Pontevedra en la que es el siguiente.

BNG

La portavoz del BNG reclamó a Feijóo que facilite la fiscalización por parte del Consello de Contas de los “2.500 contratos firmados por la Xunta del PP con empresas de la trama Gürtel” y le volvió a pedir explicaciones por mantener a Pablo Crespo como conselleiro de Portos de Galicia durante los más de dos años en que él mismo fue el conselleiro de Fraga del que dependía ese ente público.

Sobre su futuro, Pontón dijo que Feijóo “lleva en la mochila las fotos con un narcotraficante, la situación del PP es más desesperada de lo que parece”. Recordatorios similares de esa amistad con Marcial Dorado lanzados posteriormente por Villares acabaron provocando un momento de tensión entre Feijóo y Pontón. Feijóo, como hace habitualmente en las sesiones de control, estaba afeando el supuesto protagonismo que pretende conseguir el portavoz de En Marea cuando, dirigiéndose a él, dijo: “Me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada pero usted aún está más”, sin indicar cuál era esa necesidad. Unos segundos después Feijóo pidió retirar esa expresión del diario de sesiones y posteriormente Pontón reclamó sin éxito que el presidente de la Cámara, el popular Miguel Santalices, lo reprendiese por lo que consideró una expresión “machista”.

Previamente Santalices había retirado por iniciativa propia del diario de sesiones la afirmación de Pontón de que el PP fue condenado por corrupción y llamó al orden a la nacionalista por decirlo. El popular aseguró que lo avalaban los letrados del Parlamento, lo que provocó que todos los grupos lo convocasen para una posterior reunión en la que aclare los criterios para considerar que una expresión debe ser retirada del diario de sesiones. En ese diario no figurarán, ya que sólo lo hacen las palabras que pronuncian los diputados, el especialmente largo aplauso de la bancada popular a Feijóo con el que finalizó la sesión de control de este miércoles que muchos de los presentes coincidieron en decir que sonaba a despedida.