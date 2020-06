Feijóo evita comparecer en el Parlamento para responder por la filtración del 'off' de Irene Montero y el papel de la TVG en la gestión de las imágenes

El presidente de la Xunta evitó hoy comprometer su presencia en el Parlamento para responder sobre a gestión de las imágenes 'off the record' de la ministra Irene Montero por parte de la televisión pública como le piden todas las formaciones de la oposición. Alberto Núñez Feijóo consideró hoy que las comparecencias ante la Diputación Permanente -ya que el Parlamento está disuelto hasta que se celebren elecciones- estaban cubiertas por los conselleiros de su Gobierno para no responder sobre su presencia en la Cámara.

"Se nos pidió una comparecencia sobre Alcoa y el máximo responsable de la política industrial y del empleo en Galicia compareció de manera inmediata. No sé cuál es exactamente la dificultad o el problema para comparecer. Somos el Gobierno con el Parlamento disulto que más compareció desde que hay autonomía. Vamos a seguir compareciendo cuando lo consideremos oportuno y tengamos que dar cuenta al Parlamento", indicó. La oposición quería que fuese el presidente de la Xunta el que compareciese, como también lo reclama en esta ocasión. PSOE, Galicia en Común, BNG y el Grupo Mixto piden que sea Feijóo el que dé cuenta de la situación de CRTVG "a la vista de los últimos acontecimientos, de la continua manipulación política, la utilización partidaria y el incumplimiento continuo de la Lei de medios públicos de Galicia".

Esta solicitud toca dos de los puntos en los que más ha incidido los partidos de la oposición en los últimos meses, al margen del tema sanitario, como son las comparecencias del presidente en el Parlamento -al que solo ha ido en dos ocasiones desde el mes de marzo- y su presencia en el prime time de TVG, con 1.634 minutos de de más audiencia en dos meses, según los cálculos de la oposición.

El presidente de la Xunta también evitó contestar si apoya que la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) realice una investigación que aclare "la posible filtración desde los archivos de la televisión pública a un medio privado de una entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero”, como pide el comité intercentros de la compañía. "El desmentido de la CRTVG fue claro y contundente", dijo, "y creo en la profesionalidad y en la honradez de los periodistas de la CRTVG", zanjó. Feijóo prefirió centrar su contestación en las palabras de la conversación 'off the record' de la responsable de Igualdad, que consideró "muy graves". En su opinión, la polémica sobre la filtración de las imágenes corresponde a un intento de "desviar la atención" sobre las mismas.