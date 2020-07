El BNG pide suspender las elecciones en A Mariña lucense

El BNG pide suspender las elecciones en la comarca de A Mariña, que estará confinada cinco días por el rebrote de coronavirus. La formación considera que, con más de un centenar de positivos, no se puede hacer elegir a la población entre "preservar su salud y su derecho al voto". "La vecinanza de A Mariña tiene derecho a poder ejercer el voto con las máximas garantías de seguridad sanitaria que no se dan cuando apenas faltan seis días para la cita con las urnas", indica el BNG en un comunicado. El conselleiro de Sanidade ha confirmado hoy que las personas que estén infectadas el próximo 12 de julio no podrán ir a votar.

Galicia aísla a 70.000 personas por el brote de A Mariña, en Lugo, a una semana de las elecciones

Saber más

La formación que lidera Ana Pontón propone que la votación en los 14 municipios confinados se haga una vez "controlado y superado" el rebrote con la fórmula "más adecuada" y "con todas las garantías, tanto democráticas como sanitarias". El BNG afirma que "falta un protocolo de actuación" de la Xunta de Galicia ante estos casos y un plan de actuacuón que determine "los pasos a dar, qué medidas tomar, qué medios movilizar o cuál debe ser la cadena de mando". El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en numerosas ocasiones que Galicia dispone de un plan para actuar en caso de rebrotes, sin embargo, el Gobierno gallego ni ha hecho público el documento ni ha dado información al respecto.

Otras formaciones de la oposición han criticado a la Xunta por la gestión del foco de contagios de coronavirus en A Mariña. El candidato socialista, Gonzalo Caballero, ha reclamado por carta en la mañana de hoy, antes de conocerse la decisión de la Xunta de aislar la comarca, que Feijóo facilite más información sobre el foco, en especial, a los alcaldes de la zona. Desde la coalición Galicia en Común - Anova Mareas, Antón Gómez-Reino ha demandado "transparencia, apoyos y medios" para A Mariña y ha afirmado que estas elecciones se celebran por los "intereses electorales" y la "profunda irresponsabilidad" de Alberto Núñez Feijóo. Por su parte, el candidato de Marea Galeguista, Pancho Casal, ha exigido a Feijóo que convoque "de forma inmediata" al resto de fuerzas políticas para tratar el rebrote de COVID-19 y, en la línea del BNG, ha indicado que "no se pueden celebrar elecciones en ciertas zonas sin garantías democráticas".