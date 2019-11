“Cuando uno escucha a la militancia de Unidas Podemos y PSOE, se ve que el acuerdo es posible”, asegura Iglesias

Tras obtener en las generales de abril el 15% de los votos y dos de los 23 escaños que se eligen en Galicia –por las provincias de A Coruña y Pontevedra, bajando de los cinco escaños que tuvo en 2016–, este domingo el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, desembarcó en A Coruña en apoyo de la marca local En Común asegurando que el 10N espera un resultado mucho mejor. Confía en ese respaldo, dice, porque "hay mucha gente que es de Unidas Podemos y no lo sabe", una frase que sumó a otra de acercamiento a los socialistas: "Somos opciones claramente distintas, pero cuando uno escucha a la militancia de Unidas Podemos y del PSOE, se ve que el acuerdo es posible", aseguró.

En su mitin en A Coruña Iglesias enumeró decisiones políticas ya adoptadas, como subir el salario mínimo, o propuestas por su partido, como que los bancos devuelvan el rescate estatal, ejemplos de medidas impulsadas por su formación que según él tienen el apoyo de los socialistas. Unos militantes socialistas de los que recordó que fueron los responsables de hacer a Sánchez secretario general del PSOE, "pero tras ganar las primarias comenzó a parecerse a la candidata que él mismo había derrotado", dijo Iglesias en referencia a Susana Díaz.

Aspecto del mitin de Iglesias en A Coruña @ahorapodemos

Iglesias atribuyó el supuesto cambio de posturas políticas de Sánchez a las presiones "del Ibex 35", las principales empresas del Estado a las que acusó de estar detrás de la negativa de Sánchez a formar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos. Unos intereses empresariales frente a los que advirtió: "¿Por qué no quieren reconocer que viene una desaceleración y hay que decidir si los recortes se hacen por arriba o por abajo?".

Según el líder de Podemos, el problema catalán está sirviendo para ocultar los problemas sociales y económicos. También en Galicia. "Es una falta de respeto decir que aquí no hay también un problema territorial", dijo, para añadir que hay un problema con la despoblación y la falta de servicios en el rural gallego, o con las dificultades de la pesca y la industria. Problemas que, dijo, pueden resolverse aplicando la Constitución y que "a lo mejor hay mucha gente que si lee la Constitución del 78 acaba votando a Unidas Podemos", frase que le sirvió para argumentar que "hay mucha gente que es de Unidas Podemos y no lo sabe".

Antes de Iglesias intervinieron en el mitin los diputados de En Común por A Coruña y Pontevedra Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz. El primero elogió la disposición y "humildad" de Iglesias de apartarse para facilitar un acuerdo con el PSOE. "No sé cuánto va a dormir el señor Sánchez después del 10N, pero ante una irresponsabilidad histórica como fue llevarnos a estas elecciones, tenemos que hacer una movilización histórica", dijo.

Por su parte, Díaz apeló a "no rendirse" como no se rinden trabajadores y trabajadoras activos en diversas movilizaciones contra amenazas de cierres y despidos en Galicia que fue enumerando. También ella, como Iglesias, quiso dirigirse "a los socialistas de corazón" porque está "convencida" de que "ellos como nosotros quieren que deroguemos la reforma laboral" o que "la Iglesia pague impuestos y la religión salga de las escuelas". "Pero sobre todo porque esos socialistas de corazón no perdieron, como nosotros, la esperanza y quieren un gobierno conjunto con nosotros", aseguró.