Una reparación mal comprobada estuvo tras el incidente que hace dos años puso en riesgo un Alvia en Sanabria

El 12 de agosto de 2017 el maquinista de un tren Alvia Madrid-Galicia tuvo que realizar una frenada de emergencia en la estación de Puebla de Sanabria (Zamora) al darse cuenta de que un desvío de las vías estaba mal configurado a pesar de que la señalización no se lo advertía. El tren no tenía parada prevista en esa estación, por lo que circulaba a 90 kilómetros por hora, pero las vías estaban dispuestas para desviar el convoy como si sí tuviese que detenerse, configuración en la que la velocidad máxima está limitada a 30 por hora. El tren no llegó a descarrilar y no hubo daños ni personales ni materiales, pero se abrió una investigación de lo sucedido que acaba de hacerse pública y en la que se concluye que el incidente se originó por una avería eléctrica previa tras cuya reparación el personal de mantenimiento no comprobó que todo funcionase correctamente.

Cerca de ese lugar, en la vecina localidad de Pedralba de la Pradería, próxima al límite de Zamora con Galicia, tuvo lugar otro incidente un año más tarde, en septiembre de 2018, también relacionado con el suministro eléctrico, en ese caso por una sobretensión debida supuestamente a las tormentas eléctricas registradas en aquellos días. Ese segundo incidente, que volvió a poner el foco en el mal estado de la línea ferroviaria convencional entre Galicia y la Meseta, aún está bajo investigación. Pero tanto Adif en su momento al referirse al ocurrido en 2018 como ahora la investigación finalizada sobre el de 2017 señalan que los posibles problemas en la zona están quedando resueltos a medida que avanza la construcción de la línea de AVE Madrid-Galicia, que en los próximos meses entrará ya en servicio entre Zamora y Sanabria y que está implicando también la mejora de los sistemas de seguridad de la línea convencional.

Esquema del itinerario recto que debía llevar el Alvia a 90 quilómetros por hora para atravesar la estación de Puebla de Sanabria y desvío que hizo realmente pese a no estar señalizado Ciaf

Según el análisis del incidente de agosto de 2017 realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) del Ministerio de Fomento, finalizado el pasado junio pero hecho público en los últimos días, la estación de Puebla de Sanabria había sufrido una avería eléctrica en las horas previas. Tras repararla, al volver a conectar los sistemas de seguridad se averió en ellos un dispositivo electrónico sin que el personal comprobase que todo volvía a funcionar correctamente. Eso hizo que a pesar de que las vías estaban configuradas para desviar los trenes, la señalización siguiese indicando lo contrario tanto al personal de circulación de la estación como a los maquinistas.

La investigación de la CIAF concluye que la causa directa del siniestro fue el fallo electrónico del sistema de seguridad “producido tras el arranque de la instalación una vez reparada una avería en el suministro de energía eléctrica”, pero señala como factores coadyuvantes que los trabajadores de mantenimiento que repararon la avería “no accionaron” el sistema “varias veces para comprobar su funcionamiento ni se realizaron pruebas de concordancia” entre lo que indicaba la señalización y la disposición real de las vías. Unas comprobaciones que tampoco estaban establecidas en los protocolos de actuación de Adif.

Resumen del incidente sufrido por un Alvia en agosto de 2017 en Puebla de Sanabria Ciaf

La investigación de la CIAF finaliza recomendando a Adif diversas mejoras de la seguridad, como que evalúe los riesgos de cualquier actuación que afecte a la seguridad o que en los trabajos de mantenimiento de las instalaciones de seguridad establezca “reglas de actuación que contemplen que, concluida la reparación o restitución de la instalación, se debe proceder a la verificación de su correcto funcionamiento eléctrico así como comprobar la concordancia” entre la posición real de los desvíos de las vías y su apariencia en el sistema de señalización y seguridad “antes de dar de alta la instalación”.

La investigación también señala que “las obras de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia entre Zamora y Ourense incluyen la sustitución del enclavamento [los sistemas de seguridad] de Puebla de Sanabria. La puesta en servicio de esta instalación tuvo lugar en mayo de 2019”.