El plan de la Xunta para frenar el conflicto en la sanidad no evita el malestar del personal ni la posibilidad de huelga

La Consellería de Sanidade presentó el pasado miércoles el borrador que pretende ser la base del nuevo modelo de Atención Primaria en Galicia "para los próximos 25 años". Las continuas protestas, quejas y movilizaciones del personal y de los usuarios por el "deterioro" del sistema sanitario han llevado al Sergas a impulsar mejoras tras consultas en las últimas semanas con los profesionales a través de una comisión criticada por falta de consenso o por la ausencia de importantes organizaciones, que incluso se levantaron de la mesa ante la cerrazón del Ejecutivo.

A pesar de todo, el Sergas puso sobre la mesa una reforma que pretende ser una "base sólida" para el futuro y la respuesta a las reivindicaciones. No obstante, el texto no responde a los puntos marcados como esenciales y urgentes por el personal y especificados por la Coordinadora Galega de Atención Primaria (CGAP), que reúne docenas de asociaciones profesionales y colectivos y representa alrededor de mil médicos. No ha sido ni mucho menos suficiente para unos profesionales que califican de "adorno", "puesta en escena" o de "maniobra de distracción" un documento que no satisface sus demandas principales y no evita la posibilidad de más movilizaciones y una huelga general.

Así, el Sergas apuesta por una dirección propia para Atención Primaria y un presupuesto específico, pero no aclara cuantía económica alguna. Esa era una de las "líneas rojas" expresadas por el personal médico. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, justifica la ausencia de cifras en que "primero" habrá que "definir el modelo" para desarrollar los números "posteriormente". Además, el director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, comprometió un "presupuesto específico blindado" y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presumió de una reforma "completa y ambiciosa" pero sin aclarar cuánto se investirá en ella.

Sanidade habla de una dirección de Atención Primaria "en cada área sanitaria" que se encargaría de la "coordinación, supervisión y evaluación de todos los recursos de los centros de salud en esa área". Los profesionales la rechazan, tal y como aclara Xosé María Dios, médico e integrante de la CGAP, que recuerda que una de las cinco medidas urgentes propuestas por la Coordinadora supone la creación de una "gerencia propia", con un "presupuesto específico" y al mismo nivel de la gerencia hospitalaria y no dependiendo de ella.

"Hay que eliminar las gerencias porque si no se hace estás supeditando la Atención Primaria a a las direcciones de los hospitales y creando una dirección simbólica y sin gestión de los recursos", añade Manuel Martín, presidente de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) y portavoz de SOS Sanidad Pública. Además, y en cuanto a la ausencia de partidas específicas, advierte de que la Xunta "debe concretar". "Proponer tales cambios sin memoria económica es papel mojado; luego llegan Hacienda o Economía y pasan la tijera", asegura.

Sanidade, por el contrario, presume de un plan con 175 acciones divididas en seis líneas estratégicas y 45 objetivos concretos. "Un ambicioso documento, fruto de un trabajo multidisciplinar y participativo en el que colaboraron profesionales sanitarios, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y ciudadanía", dice la Consellería, en contra de la opinión de la mayoría de profesionales y colectivos del sector, que la acusan de "falta de consenso".

"Sin un apoyo profesional fuerte, sin nacer del consenso y de la participación, está condenado al fracaso", insiste Martín, que reprocha que el Sergas "se empeñase en estas comisiones sin representación de las principales organizaciones profesionales", tras recordar que no se ha contado con los sindicatos, la marcha de varias entidades de las reuniones y la ausencia también de la CGAP, que integra a las asambleas de Atención Primaria de Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol y es apoyada por la mayoría de las organizaciones en este nivel asistencial.

La propuesta de la Consellería insiste en el nuevo modelo de contratación para el personal eventual que ya fue "rechazado por todas las asociaciones y por la CGAP por perpetuar la precariedad y la inseguridad", como recuerda Martín. También dice prever el incremento de oferta de plazas en la OPE de 2019 pero "sin aclarar el número de profesionales".

Entre otras medidas, el Sergas habla de "desburocratizar la actividad de los médicos de atención primaria", dando más responsabilidad a enfermería e incluso a los farmacéuticos, y "mejorar la demanda no programada o urgente". De hecho, los pacientes sin cita previa podrían, según el borrador, ser acogidos y valorados por el personal enfermero.

"No asumiremos competencias ajenas"

Desde el sindicato de enfermería SATSE advierten de que si lo que pretende el Sergas es que asuman "competencias ajenas, va a ser que no". "Y si pretenden que asumamos trabajo y cartera de servicios dentro del cometido de los enfermeros, tendrán que poner medios y recursos profesionales", insiste.

También apuesta Sanidad por "fomentar el uso racional de los recursos por la ciudadanía", la "reordenación de las cuotas habida cuenta las características de la población asignada", la ya reiterada solicitud al Ministerio de Sanidad de un "incremento del número de plazas MIR" o "la renovación de 1.500 equipos informáticos y 5.000 equipos de impresión y la tramitación electrónica del 100% de las peticiones de prueba".

La propuesta admite aportaciones y alegaciones hasta el próximo día 28, un plazo considerado escaso por los profesionales, que no obstante ya anuncian que valorarán conjuntamente el borrador en la CGAP, como ya habían hecho cuando detallaron sus propuestas claves que ahora consideran olvidadas de nuevo.

De hecho, y a la espera de esa valoración conjunta, fuentes de la Coordinadora no sólo no descartan la huelga general en la Atención Primaria que veían cómo "el horizonte más próximo", sino que creen que "está aún más refrendada". "Es un documento impresentable que no hace caso de las principales demandas, que es ambiguo, que no aporta presupuesto ni aclara el número de plazas... Es carente de contenido, para marear y no resolver nada", añaden las mismas fuentes.

Manuel Martín, por su parte, califica el borrador de "documento de inconcreciones sin propuestas innovadoras para un modelo envejecido". "Es una maniobra de distracción que no resuelve los problemas, más destinado a fraccionar el sector, a buscar gente dispuesta a aceptarlo para dividir el movimiento de rebeldía que hay en la Atención Primaria", explica, tras advertir del rechazo que, ya el miércoles, mostró a Agamfec (Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria), que habló también de propuestas "inconcretas" y "buenas intenciones" que no resuelven los principales defectos denunciados.

Por eso, desde la CGAP, insisten en la "constitución de una mesa de negociación para introducir medidas urgentes con las que hacer frente al deterioro de los PAC, de los centros de salud y de la pediatría en la Atención Primaria" y en buscar una solución que abarque a todos los implicados. De lo contrario, la huelga está cada vez más cerca.