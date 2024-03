La Justícia suspèn dos dies un policia que va fer classes de tir a actrius de 'Servir y Proteger' sense permís

Un agent de la Policia Nacional de la Prefectura Superior de Balears ha estat suspès de les seves funcions per dos dies per haver impartit, sense autorització, formació de classes de tir a dues dones i un home. Es tracten de dues actrius lligades a la sèrie “Servir y Proteger” de Ràdio Televisió Espanyola (2017-2023), un drama policíac de set temporades i més de 1.300 episodis.

Els fets pels quals l'agent de la Policia Nacional ha estat suspès bé podrien ser l'argument d'una sèrie de ficció, si no fos que l'altercat ha acabat en una falta lleu i una petita suspensió de dos dies de les seves funcions, segons consta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) a la qual ha accedit elDiario.es. Inicialment, el funcionari va rebre una sanció de sis dies com a autor d'una falta greu tipificada a l'article 8 de la Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim Disciplinari del Cos Nacional de Policia.

L'amonestació va ser recorreguda per l'agent el 13 de juliol de 2022 mitjançant un recurs contenciós administratiu, en què demanava que la sanció fos anul·lada per “absència de dol en l'acció imputada en actuar amb el convenciment que l'acció era legítima” o, si no, que els fets rebessin la sanció mínima d'un dia. De la mateixa manera, l'agent sol·licitava que el pagament de les costes del procés judicial recaigués sobre l'administració demandant.

Segons els fets provats per la sentència, el policia estava de servei, en torn de matí, el 24 d'agost de 2021, a l'Oficina d'Armament i Tir de la Prefectura Superior de Policia de les Illes Balears. Aquell dia va permetre, sense autorització dels superiors, l'accés a la galeria de tir a dues dones i un home aliens al cos durant uns 45 minuts. La sentència afirma que el policia va impartir a les dues dones formació “sobre el maneig i posició corporal en el port d'armes, permetent-los, d'altra banda, que es realitzessin fotografies a la galeria de tir esmentada, donant-se la circumstància que, posteriorment, van aparèixer a la xarxa social Instagram fotografies d'aquestes dones a l'interior de la galeria de tir, empunyant una arma”.

Segons la demanda de la Prefectura Superior de Policia de Balears, l'accés de les persones a la galeria de tir es va fer a petició d'un company amb l'objectiu d'impartir una formació sobre maneig de pistola “a unes actrius, conegudes per la seva intervenció entre altres sèries televisives de gran èxit i audiència, a l'anomenada ”Servir y Proteger“ que, com el seu nom indica, és de temàtica policial i en la qual XXX [una de les actrius] interpreta justament el paper d'inspectora de la Policia Nacional”. Novament, no s'identifica una de les actrius de la sèrie, encara que es detalla que interpretava el paper d'inspectora de la Policia Nacional. “La raó era que la citada actriu havia rebut crítiques per la seva ignorància en aquesta matèria, quan a la sèrie esmentada es veia obligada a aparentar la utilització de pistoles”, detalla la sentència.

Així, l'agent sancionat entenia que la formació rebria una acollida “favorable” pel públic, que veuria aquest gest com “una activitat completament innòcua als efectes de perillositat, ja que les 'armes' que s'utilitzarien serien en tot cas simulades. I fins al punt estava en la creença que la seva col·laboració era lícita que fins i tot es va procedir a comunicar la programada formació al responsable del gabinet de premsa de la Prefectura Superior per si volia donar-li publicitat. I que, quant a la presa de fotografies, es va sol·licitar als convidats que no en fessin ús públic”, detalla la sentència.

L'agent entenia que la formació tindria un acolliment “favorable” pel públic, que veuria aquest gest com “una activitat per complet innòcua a l'efecte de perillositat, ja que les ‘armes’ que s'utilitzarien serien en tot cas simulades

Tot i això, la decisió rebutja aquesta argumentació perquè el funcionari “no podia ignorar que la galeria de tir de les dependències policials és una zona reservada exclusivament als policies, per la qual cosa l'ús de la mateixa per persones alienes constitueix un fet anormal que requeria la corresponent autorització pels responsables de la Unitat”.

Els magistrats, en canvi, sí que consideren rebaixar la sanció de greu a lleu, acollint-se als articles 9 i 12 de la Llei Orgànica 4/2010, del 20 de maig, del Règim Disciplinari del Cos Nacional de Policia. L'article 9, de faltes lleus, estableix que hi ha accions o omissions tipificades com a faltes greus que, d'acord amb els criteris establerts per l'article 12, poden ser qualificats com a lleus.

L'article 12, per la seva banda, assenyala que cal tenir en compte la intencionalitat. En aquest sentit, argumenten els magistrats, “no s'aprecia que l'ús ocasional de la galeria de tir, en presència d'altres policies i per poc espai temporal (uns 45 minuts) suposi una utilització que, encara que no per a funcions policials, es realitzés amb intenció de menyscabar els recursos materials destinats a la funció policial”. “L'ús de l'immoble va ser innocu i l'explicació que amb això es va comprometre l'adequada ventilació de la galeria de tir no es pot acceptar atesa l'escassa durada de la sessió”, insisteix la sentència.

D'altra banda, aquest article també diu que cal tenir en compte la reincidència, qüestió que no concorre pel que fa al policia sancionat. A més, com que no ha quedat acreditat que s'usessin armes reals, els magistrats no accepten l'argument de la resolució sancionadora que “es generés situació de risc als ciutadans”.

Per aquests motius, assenyala la decisió, com que el demandat es pot acollir a la majoria dels articles establerts a l'article 12 de la llei, la sanció passa de la seva consideració inicial de greu a lleu. Tot i això, els magistrats no absolen l'agent de la Policia Nacional ni rebaixen la seva condemna a la mínima (un dia), sinó que situen la suspensió de les seves funcions en dos dies. Per tant, estimen parcialment el recurs contenciós administratiu presentat pel funcionari. Contra la decisió cal presentar recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJIB en el termini de trenta dies des de l'endemà de la notificació de la resolució.