L’EFM instal·la plaques fotovoltaiques en els tanatoris de Bon Sosec i Son Valentí

L'Empresa Funerària Municipal ha finalitzat els treballs de muntatge de plaques fotovoltaiques a les cobertes de les edificacions de Bon Sosec i Son Valentí pel que l’EFM aposta de manera ferma per l'autoconsum energètic a les seves instal·lacions.

Els treballs han tingut un pressupost de 180.000 euros i, en el seu conjunt, suposen una millora significativa pel que fa a eficiència i en la reducció de les emissions de CO₂. Concretament, a la coberta dels edificis dels tanatoris s'han instal·lat un total de 456 panells solars que permetran un estalvi estimat d'un 35 per cent del consum d'energia elèctrica en els centres de l'Empresa Funerària Municipal.

Aquesta iniciativa, segons la presidenta de l’EFM, Belén Soto, suposa un avanç important perquè els equipaments funeraris del municipi siguin espais sostenibles i respectuosos amb l'entorn. En aquest sentit, la regidora ha recordat que un altre dels objectius de la seva gestió serà “modernitzar les instal·lacions i obrir l'espai de Son Valentí a la ciutat”.

Actualment s'està acabant la segona fase de les obres de millora del cementiri de Palma per a fer la instal·lació més accessible. Entre altres accions, s'han millorat els camins per als vianants i s'han rehabilitat els vials i les rampes. Així mateix, s'ha treballat en les zones de descans, s'ha millorat el patrimoni urbanístic, arquitectònic i artístic i s'ha instal·lat una passarel·la per a facilitar el trànsit entre la zona monumental i el tanatori.