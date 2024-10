El PP culpa el PSOE de l'“espectacle” en què Le Senne va expulsar dues diputades que portaven imatges de víctimes de Franco

El Govern balear del PP ha acusat aquest divendres el PSIB-PSOE d'estar “molt interessat a generar confrontació i espectacle” al Parlament, en referència als fets esdevinguts dimarts passat a la Cambra, quan el seu president, Gabriel Le Senne (Vox), va expulsar les dues representants socialistes de la Mesa per negar-se a treure's les samarretes que portaven amb imatges de tres víctimes del franquisme. L'Executiu, a més, ha eludit condemnar els fets advertint que no participarà en els “espectacles” que considera que han tingut lloc a les sessions plenàries en què s'aborda la derogació de la Llei balear de memòria històrica, la supressió del qual ha estat impulsada per Vox amb el suport dels conservadors.

Cal recordar que, el mes de setembre passat, el PP ja va salvar del cessament Le Senne, la destitució del qual havia estat instada mesos pels grups de l'oposició (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Podem) després que el parlamentari ultra, el passat 18 de juny, trenqués el retrat de la republicana Aurora Picornell i les conegudes com a 'roges del Molinar', afusellades pels franquistes la nit de reis de 1937. Els fets van provocar una onada d'indignació dins i fora de Balears.

En roda de premsa posterior al Consell de Govern, el portaveu de l'Executiu, Antoni Costa, ha criticat la intenció del PSIB que el Govern i el PP “participin” dels fets, insistint que els ciutadans “no entenen aquests ”espectacles lamentables“ que, segons la seva opinió, no són bons per a la política.

En ser preguntat pel semblar expressat pels lletrats del Parlament, els que han censurat l'actitud de Le Senne atès que no hi ha un article concret al reglament que estableixi que els membres de la Mesa no hagin de portar peces de roba amb imatges com les que lluïen les diputades expulsades Mercedes Garrido i Pilar Costa, el portaveu del Govern ha admès que, efectivament, no hi ha cap precepte que ho prohibeixi, si bé ha asseverat que “el costum de mantenir el decòrum sempre s'ha respectat” i “convindria” continuar-ho fent.

Precisament, aquest dijous, els socialistes van registrar un escrit al Parlament en què reclamen que es declarin vulnerats els drets constitucionals de Garrido i Costa després d'haver-se acordat la seva expulsió “sense empara reglamentari ni legal”: “La decisió del president conculca i lesiona drets constitucionals i fonamentals de les diputades com són el dret a la llibertat d'expressió i a la participació política”, consideren. En ser inquirit sobre això, el portaveu del Govern s'ha limitat a assenyalar que “no és que el PP s'hagi d'expressar sobre això”: “La queixa es valora, no es vota”, ha conclòs.

L'episodi es va produir quan, al ple de dimarts passat, es començava a debatre l'esmena a la totalitat dels grups d'esquerres a la derogació de la Llei de memòria democràtica, i quatre mesos després que Le Senne trenqués el mateix retrat de les més conegudes com a 'roges del Molinar', la fotografia de les quals exhibia Garrido a la tapa del seu ordinador. El màxim representant de la Cambra va instar les dues socialistes que substituïssin les seves peces de roba amb l'objectiu de salvaguardar la neutralitat de la Mesa o bé que ocupessin els seus escons a l'hemicicle si preferien continuar portant-les.

Tot i això, davant la persistència de totes dues per continuar portant la samarreta, enmig d'un clima de màxima tensió i després de tres trucades reglamentàries a l'ordre, el president va ordenar finalment la seva expulsió.

Cal recordar que va ser el mateix PP qui, el 20 de juny de 2023, va fer pujar Le Senne a la presidència del Parlament. A canvi d'aquesta i d'altres nombroses cessions, els populars es van garantir poder formar govern en solitari, subordinats al suport extern de Vox per poder tirar endavant les seves iniciatives. Així va passar, per exemple, amb l'aprovació dels pressupostos autonòmics d'aquest any: els conservadors no van dubtar a claudicar davant les exigències de l'extrema dreta. No en va, la diputada de Vox Idoia Ribas va arribar a afirmar en aquell moment que el seu partit “només s'agenolla davant Déu”, deixant clar que els vots dels parlamentaris d'aquesta formació són fonamentals per impulsar els acords d'investidura aconseguits amb el PP.