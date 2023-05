Antònia Jover, candidata de UP a presidir Balears: “De aquí a un tiempo, Pablo Iglesias se estudiará en las universidades”

“La gente es muy consciente del trabajo que hemos hecho”. Antònia Jover (Palma, 1958), coordinadora autonómica de Podem en Balears, se presenta como candidata a la presidencia del Govern convencida de que el Pacte de progrés -encabezado por Francina Armengol (PSIB) con el apoyo de MÉS per Mallorca y Unides Podem- volverá a reeditarse. Es más, en caso de apoyar la investidura de la actual presidenta, el partido morado pedirá estar dentro del Ejecutivo: “La pasada legislatura dejamos muy claro que si no estás dentro de los gobiernos no se pueden transformar las cosas y trabajar para mejorar la vida de la gente”, asevera en una entrevista con elDiario.es.

Armengol gana en Balears y puede repetir su actual pacto con Més y Unidas Podemos para un tercer mandato

Más

Jover ensalza, principalmente, los logros obtenidos en materia de memoria histórica -sobre la que se le quiebra la voz al mencionarla-, energías renovables, agricultura y transporte. En cuanto a vivienda, subraya que se han conseguido avances, pero no los suficientes debido a la “importante crisis habitacional” que atraviesan las islas, frente a la cual, incide, “nuestra obligación es garantizar una vivienda a la gente que vive en las islas, no a la gente que quiere venir de vacaciones”. No concibe que el PP vaya a obtener suficientes diputados para poder gobernar, ni siquiera con el “partido del odio”, en alusión a Vox. En ese “hipotético caso”, vaticina un “retroceso en los servicios públicos” como “ya sucede en Andalucía y Madrid” y “eso sería nefasto para la gente”.

Las encuestas auguran una caída generalizada de Unidas Podemos, pero el partido parece resistir mejor en Balears que en otros territorios. ¿A qué cree que se debe la caída en la intención de voto de su formación política?

Nosotras no hacemos nunca caso a las encuestas, pero estamos convencidas de que a pesar de que hemos tenido esta legislatura tan complicada con la pandemia, la gente es muy consciente del trabajo que hemos hecho, del escudo social que hemos impulsado. Por eso estamos convencidas que lograremos mejores resultados.

¿Cree que volverán a reeditar el Pacte del progrés? ¿Puede Unidas Podemos sumar con El Pi aunque sea para investir a Francina Armengol y evitar un gobierno del PP con la extrema derecha?

Tenemos muy claro, porque estamos seguras de lograremos muy buenos resultados, de que el Pacte de progrés volverá a reeditarse en cuanto a pactos. Nosotros lo tenemos muy claro. ¿Con quienes podemos hacer pactos? Con quien quiera que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado, con quien quiera diversificar para ir haciendo decrecer el sector turístico, porque en estos momentos tenemos islas saturadas... Con gente que pueda hacer estas cosas es con la que podemos pactar.

Si apoyasen la investidura de Francina Armengol, ¿pedirán formar parte del Ejecutivo?

Nosotros, en la legislatura anterior, dejamos muy claro que si no estás dentro de los gobiernos no se pueden transformar las cosas y trabajar para mejorar la vida de la gente. Por tanto, queremos estar dentro de los gobiernos.

Existe una posibilidad bastante consolidada de que gobierne el PP con el apoyo de Vox y, eventualmente, de El Pi. ¿Cuál cree que sería el futuro de Balears con este gobierno?

Yo no creo que el Partido Popular obtenga suficientes diputados para poder gobernar, ni siquiera con el partido del odio. En el caso hipotético que esto pudiera ocurrir, aquí pasaría lo mismo que ocurre en Andalucía o que en Madrid, que tendríamos pérdida de votos, que sufriríamos un retroceso en los servicios públicos. Ya vemos lo que está pasando en Madrid y los problemas que tienen y eso sería nefasto para la gente.

¿Cree que la creación de Sumar puede fragmentar la izquierda o está a favor de que cuantas más formaciones políticas, mejor?

Nosotros siempre hemos sido partidarios de sumar. Desde hace tiempo hemos ido sumado en confluencia con Esquerra Unida, por lo que estoy convencida de que podremos ir juntos.

Ustedes han formado parte del Ejecutivo balear durante esta legislatura. ¿Cuáles son los errores que se han cometido?

Como comentaba antes, esta legislatura ha sido muy complicada porque hemos tenido dos años de pandemia en los que se ha tenido que invertir en salvar vidas, en salvar a autónomos y en salvar empresas, por lo que no se ha podido realizar tanto trabajo como se hubiera podido hacer si hubiera sido una legislatura normal. Han quedado cosas pendientes, como el tema de las viviendas. Se ha trabajado en esta materia, pero no lo suficiente porque tenemos una crisis habitacional muy importante. Por tanto, en esta próxima legislatura todas estas cosas que han quedado pendientes deben arreglarse. También ha habido ventajas en esta legislatura como el transporte gratuito. Y todos aquellos que no lo creían se han dado cuenta de que el transporte puede ser gratuito siempre y nosotros lo queremos, porque consideramos que es un derecho más, debe ser un derecho más como el de la sanidad o la educación, porque es algo que nos iguala a todos.

Fuera de Balears han sido valoradas muy positivamente las políticas de Unidas Podemos en materia de memoria histórica y energías renovables, cuestiones cuya competencia recae en dos Consellerias lideradas por su partido. ¿Cuáles cree que han sido las principales victorias durante este mandato?

No podemos olvidar de lo importantes que hemos sido en la Conselleria de Agricultura, porque cuando nosotros llegamos con la pandemia había unas cosechas que no se podían vender y buscamos la manera legal para que se pudieran comprar y al mismo tiempo llevarlas al comedor social y a los lugares donde hacían falta para comer. Por tanto, creo que dentro de esta área hemos hecho un gran trabajo. Hemos conseguido que la Unión Europea nos reconozca la insularidad y que la Política Agraria Común (PAC) ahora subvencione con un mayor importe al agricultor. Y hemos conseguido algo que la gente no considera importante, pero sí lo es, y es que hoy en día toda la gente de la calle vemos la agricultura como una parte importante de nuestra economía. Y digo importante porque la soberanía alimentaria es necesaria y, de hecho, la agricultura se ha multiplicado por dos en el Producto Interior Bruto (PIB). Y sobre memoria histórica no puedo hablar porque me emociona... Pero me enorgullece que seamos pioneros, como también lo somos en cuanto a transición energética. Hemos apostado por la lucha contra el cambio climático desde el área fotovoltaica, hemos sacado adelante los autoconsumos, ya hay casi 1.500 familias que están obteniendo la electricidad a un precio más barato a través del Instituto Balear de la Energía, primera empresa pública de este tipo en toda España. Si algo nos ha demostrado el mercado es que no se regula solo, y por eso necesitamos una empresa pública en cada sector. También hemos aumentado en un 23% el peso de la industria, estamos apostando por la innovación. Yo creo que hemos hecho muy buen trabajo y la gente lo reconocerá.

Algunos les acusan, sin embargo, de haber intentado monopolizar los avances conseguidos en materia de memoria histórica y, en el plano de las energías renovables, de perjudicar a los campesinos con la instalación de grandes parques que consumen territorio y cuyas empresas son foráneas.

Somos la comunidad que más protege a la agricultura. Para poder poner un parque voltaico tenemos que pedir un informe de medio ambiente. Somos la Comunidad que pide compensaciones, es decir, cuando pones un parque voltaico, debes tener otra zona donde sea posible la agricultura. Evidentemente, debemos llegar a consensos en esta materia y se debe autorregular, y eso debe hacerlo el Consell de Mallorca.

¿Por qué debería el Ejecutivo subir el Impuesto de Turismo Sostenible? ¿Está UP a favor de que se utilice para otras finalidades que no sean medioambientales, como la vivienda?

Nosotros consideramos que debe aumentarse el ITS, pero de una manera redistributiva. No puede pagar lo mismo una persona que acude a un hotel de tres estrellas y paga 50 euros por noche que otra que se aloja en un hotel que cuesta 1.500. Y debe ser estipulado en porcentaje. Lo que proponemos es un 5% sobre el precio de la estancia.

Sobre la problemática de acceso a la vivienda, ¿cómo implementaría UP la ley estatal? ¿Qué otras medidas proponen para solucionar esta problemática?

La ley estatal nos permite declarar Balears como zona tensionada, que los inquilinos no tengan que pagar los gastos inmobiliario y muchas otras cosas, pero la normativa no soluciona los problemas específicos de Balears, por lo que deben implementarse otras propuestas. Por ejemplo, tenemos 70.000 viviendas vacías y necesitamos que esas viviendas se pongan en el mercado. La mayoría de ellos son gente que especula, bancos, fondos buitre, grandes inmobiliarias que especulan con el precio. ¿De qué forma incentivar para que salgan al mercado? Poniendo un impuesto sobre las viviendas vacías. Ha funcionado en Euskadi, donde sólo poniendo en marcha este impuesto y sin tener que poner ninguna sanción, el 25% de inmuebles vacíos entraron en el mercado. También queremos limitar la compra a los no residentes, porque el 38% de las ventas registradas el año pasado fueron a no residentes. Y en este momento de crisis habitacional nuestra obligación es garantizar una vivienda a la gente que vive en las islas, no a la gente que quiere venir de vacaciones.

Otro de los principales temas de la campaña electoral ha sido el replanteamiento del modelo económico. ¿Qué proponen ustedes para diversificar la economía y acabar con el monocultivo turístico?

Precisamente, hemos empezado a diversificar la economía desde la Conselleria de Transición Energética impulsando y apoyando a la industria e incrementando en un 23% el apoyo a la innovación. Nosotros creemos que aquí existe una brecha importante. Se pueden crear muchas empresas nuevas. Sólo con la implantación de placas fotovoltaicas se han creado un millar de puestos de trabajo estables y bien pagados. Y esta es la primera medida para ir diversificando e ir quitando plazas en el sector turístico, además de perseguir la oferta ilegal.

¿Y cómo podemos luchar contra la saturación turística?

Disminuyendo, decreciendo. No hay otra forma. Nosotros hemos pedido que sólo haya un crucero por día. Sólo un crucero implica que pueden bajar a puerto entre 5.000 y 10.000 personas, dependiendo del buque. Y cuando hay tres cruceros, a veces son 20.000 personas las que bajan al mismo tiempo y saturan Palma. Muchas veces no se puede ni caminar por la calle Sant Miquel.

Este sábado ha venido Pablo Iglesias a Palma. ¿Qué opina sobre su figura y sus aportaciones a la política española?

De aquí a un tiempo, Pablo Iglesias se estudiará en las universidades. Ha logrado cosas increíbles. Es una persona con una visión global de la política muy clara y así lo ha demostrado. Dijeron que no habría números para sacar a Rajoy del Gobierno, y demostró que sí. Dijeron que no había números para formar un gobierno de coalición, y han logrado un gobierno de coalición progresista que ha hecho lo que nunca se había hecho, como aprobar todos los presupuestos cada año. Tenemos los presupuestos más extensivos que ha habido nunca, lo que permite proteger a los trabajadores, a las familias y también a las empresas y sin ese presupuesto no lo hubiéramos podido hacer. Pablo Iglesias es una figura impresionante. Ahora no está en el partido, pero también está haciendo un trabajo importante. Les está dando una dimensión mucho más democrática a los medios de comunicación.

¿Cuál es su opinión sobre la ley del ‘sólo sí es sí’?

Los hemos dicho muchas veces, la ley del 'sólo sí es sí' es una ley que cambiará el paradigma. Hasta ahora, a las mujeres, cuando nos agredían, nos preguntaban si habíamos cerrado las piernas, si íbamos borrachas, si llevábamos la falta corta. Esta ley protege a las mujeres. Si una persona es agredida tendrá un centro de crisis al que asistir, una asesoría jurídica para que le digan qué puede hacer, psicólogos para ayudarla, se le guardarían las pruebas en la Seguridad Social hasta que pueda decidir si quiere o no denunciar al agresor. Por tanto, ese paso atrás que han dado el PSOE y el Partido Popular nos ha quitado derechos.

¿Cree que el Ejecutivo balear y la Justicia están ocultando información sobre el expediente de Marivent?

Nos han negado toda la documentación judicial. Sólo tenemos una parte de documentación de lo que era la antigua Diputación y tampoco es completa. Nosotros consideramos que lo que hizo la Diputación franquista con Marivent, que era cederla primero a la figura de Franco y después a la figura de Juan Carlos I, que por aquel entonces era Príncipe de España, fue perjudicial porque se nos quitó un museo, y no sólo eso, perdimos un patrimonio de un valor incalculable que se tuvo que devolver a la familia en cuanto a obras de arte, muebles... Ni siquiera hemos conseguido saber cuál era el inventario de estas obras que se tuvieron que devolver. Pero aquí había artistas de mucho renombre. Nosotros, además, seguimos pagando, tanto desde Patrimonio Nacional como desde los presupuestos del Govern balear, millones anuales para mantener a esta familia [en alusión a la Familia Real] para que pueda venir quince días o un mes al año y alojarse en un lugar que debería ser un museo público. Por tanto, lo que queremos es que nos devuelvan el uso de Marivent para poder volver a poner en marcha el museo y que también sea un centro de investigación de artes. Y que, además, los jardines estén abiertos en un barrio que tiene muy poco espacio público.

¿Cómo califica el estado del catalán en las Islas? ¿Está UP satisfecho con la actual legislación que permite al personal sanitario estar exento de la titulación del catalán si existe una falta de profesionales en un determinado sector?

Nosotros creemos que al catalán se le debe proteger con uñas y dientes. El catalán va en recesión. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos personas que tienen el catalán como idioma materno. Me gustaría poner un ejemplo que creo que es muy clarificador: cuando yo iba a la escuela, toda la educación era en castellano, pero además nos prohibían hablar en catalán en la escuela. Cuando yo salía a la calle todo mi barrio, mis familiares, todo el mundo hablaba en catalán, por lo que nunca tuve ningún problema con los idiomas. En estos momentos, mi nieto va una escuela de enseñanza en catalán, pero en el patio los niños hablan en castellano. Y es una escuela en catalán. Por lo tanto, el catalán está en retroceso y debemos quererlo, protegerlo y sacarlo sobre todo a la calle. Está comprobado que los niños salen de la escuela sabiendo perfectamente catalán y castellano. Hay que enseñar a querer la lengua. El problema es que hay partidos que han conseguido que mucha gente lo odie. Por eso hay que protegerlo más.

¿Qué opina sobre el legado de Juan Pedro Yllanes?

Creo que ha hecho un trabajo excelente, ha sido un muy buen vicepresidente y yo quiero agradecerle que haya a nuestro lado y que me haya transmitido que para cualquier cosa que necesitemos, él siempre estará apoyándonos.

¿Y sobre la candidata del PP, Marga Prohens? ¿Qué futuro le augura en Balears? Ustedes han coincidido en el Congreso de los Diputados.

En lo personal le deseo lo mejor posible. En el resto, creo que no podemos volver al PP anterior, creo que no podemos estar con un partido que se reúne con corruptos en una cafetería o en una comida particular y, según dicen las malas lenguas, para hacer listas. Creo que no podemos volver a la corrupción, que fue con lo que acabó Podem en estas islas.